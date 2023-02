CIAK, MI GIRA - ANCHE IERI IL CONCERTO LIVE DEL GRUPPO COREANO BTS, CIOÈ “BTS YET TO COME IN CINEMAS” È IL FILM CHE HA INCASSATO DI PIÙ, 321 MILA EURO CON 18.168 SPETTATORI E UN TOTALE DI 626 MILA EURO IN 3 GIORNI - SECONDO POSTO, MA CON UN PIÙ ALTO NUMERO DI SPETTATORI, 39.209, PER L’IRLANDESE “GLI SPIRITI DELL’ISOLA”. TERZO INCASSO AL CAMPIONE ITALIANO DEL MOMENTO, “IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA” DI GENOVESE…

Marco Giusti per Dagospia

Niente da fare. Anche ieri il concerto live a Busan del gruppo coreano BTS, cioè “BTS Yet To Come in Cinemas” diretto da Oh Yoon-dong è il film che ha incassato di più, 321 mila euro con 18.168 spettatori e un totale di 626 mila euro in tre giorni. Oggi però è il suo ultimo giorno. Secondo posto, ma con un più alto numero di spettatori, 39.209, per l’irlandese “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, a 271 mila euro e un totale di 441 mila, che mi sembra il film che sia piaciuto di più di questa settimana. E dire che la scelta stavolta, con tutti i film lanciati nella corsa all’Oscar era davvero ricca, al punto che ieri sera al cinema Lux di Roma, dove sono andato a rivedere il bellissimo mélo coreano “Decision to Leave” di Park Chan – wook, le sale era quasi tutte piene.

Terzo incasso al campione italiano del momento, “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con Toni Servillo e Valerio Mastandrea, 219 mila euro, 31.569 spettatori e un totale di 1, 4 milioni. Magari si sta riprendendo, anche se non farà certo i numeri de “La stranezza”, troppo triste. Quinto posto per il campione francese, “Asterix e Obelix – Il regno di mezzo” con Guillaume Canet e Gilles Lellouche che fanno Asterix e Obelix cercando di farci scordare Christian Clavier e Gerard Depardieu. Non ce la fanno.

Mi spiace. Ieri il film ha incassato 181 mila euro, con 26.308 spettatori e un totale di 259 mila euro. Ma in Francia il film è ovviamente primo e seguita a ricevere stroncature e a funzionare in sala. Solo sesto il potente mystery con Apocalisse biblica riletta ai tempi del Covid-19, “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan con Dave Bautista con occhiali da professore, 173 mila euro , 23.597 spettatori e un totale di 297 mila euro. “Me contro Te Il Film – Missione giungla” scivola al settimo posto con 151 mila euro e in totale di 4, 2 milioni, mentre “Babylon” di Damien Chazelle va al nono posto con 118 mila euro e un totale di 2 milioni di euro. Non è stato un successo.

In America “Avatar: la via dell’acqua” di James Cameron, forte di un incasso globale di 2 miliardi e 133 milioni di dollari, alla sua ottava settimana perde il podio del vincitore a favore di due film che incassano venerdì 5, 4 milioni di dollari ognuno. Sono la commedia con signore d’età, “80 for Brady” di Kyle Marvin, dove quattro amiche del cuore, interpretate da Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field e Rita Moreno, si regalano la finale del Superbowl nel 2017 per vedere il loro idolo Tom Brady.

E “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan che ha esordito parecchio bene, anche se ha un lievissimo distacco da “80 for Brady”. “Avatar 2” finisce terzo venerdì con 2 milioni 350 mila dollari e quarto è il folle “The Chosen Season 3: episodes 1 & 2” con 2 milioni 270 mila dollari, cioè la Vita di Cristo per Americani boccaloni in formato sermone. Assolutamente da evitare.