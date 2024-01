CIAK, MI GIRA! - ANCHE SE NON CON GRANDI INCASSI, I FILM IN SALA SI SONO DATI UNA BELLA BATTAGLIA QUESTO SABATO, CON “IL RAGAZZO E L’AIRONE” SOLIDAMENTE PRIMO CON 382 MILA EURO - AL SECONDO POSTO, PER INCASSI MA NON PER SPETTATORI, L’ACTION FUORI DI TESTA “THE BEEKEEPER”, MENTRE “PERFECT DAYS” CON L’ELEGANTE KOJI YAKUSHO CHE PULISCE I CESSI DI TOKYO È TERZO, MA SECONDO COME NUMERO DI SPETTATORI - LA NOTIZIA BOMBA E’ CHE “C’È ANCORA DOMANI” E’ ARRIVATO A 35 MILIONI DI EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

perfect days di wim wenders 2

Anche se non con grandi incassi i film in sala si sono dati una bella battaglia questo sabato e si sono divisi abbastanza equamente il pubblico a disposizione. Al punto che “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi arriva, con gli incassi di ieri, a ben 35 milioni di euro. Intanto, “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki è solidamente primo in classifica con 382 mila euro, 50 mila spettatori e un totale di 5 milioni 129 mila euro.

jason statham The Beekeeper

Sale al secondo posto, in termini di incassi ma non di spettatori, l’action fuori di testa “The Beekeeper” con Jason Statham, allevatore di api, pronto a qualsiasi vendetta, 295 mila euro, 36 mila spettatori un totale di 501 mila euro. Ma in America, uscito venerdì, è primo con 6,7 milioni di dollari. Un filmone. Va visto. “Perfect Days” di Wim Wenders con i suoi spettatori in cachemire che adorano vedere l’elegante Koji Yakusho pulire i cessi firmati di Tokyo, è terzo con 291 mila euro, ma è secondo come numero di spettatori, 41 mila, molti anziani di Prati che avranno usufruito di uno sconto.

Succede anche nelle migliori famiglie.

Il totale è di 1 milione 391 mila euro. Trionfo della Lucky Red di Andrea Occhipinti che ha distribuito sia il film di Wenders sia quello di Miyazaki. La commedia napoletana di Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie, finisce al quarto posto con 279 mila euro e 38 mila spettatori, quindi più di “The Beekeeper”, e un totale di 4 milioni 654 mila euro. “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet , il campione delle feste di Natale,è quinto con 275 mila euro, 36 mila spettatori e un totale di 13 milioni 426 mila euro.

STEFANO ACCORSI - FABIO DE LUIGI 50 KM ALL'ORA

La commedia emiliana “50 km all'ora" con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi che percorrono l’Emilia in motorino, che io ho trovato del tutto inerte, ma che è molto piaciuta a Andrea Minuz del “Foglio”, che si augura un pronto sequel, è sesta con 202 mila euro, 27 mila spettatori e un totale di 1 milione 591 mila euro. Magari non l’ho capita io. “Wish” della Disney è settimo con 190 mila euro, 27 mila spettatori e un totale di 8 milioni 449 mila euro.

La new entry “Enea”, opera seconda di Pietro Castellitto, commedia di trentenni per trentenni sul disastro della borghesia di Roma Nord, buon film forse non all’altezza del primo, “I predatori”, dedicato alla destra popolare romana e alla borghesia non meno di destra, è ottavo con 174 mila euro, 24 mila spettatori e un totale di 292 mila euro.

c e ancora domani paola cortellesi

Nona la commedia sportiva sulla squadra di calcio samoana incapace di vincere, “Chi segna vince” di Taika Waititi con Michael Fassbender, 155 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 236 mila euro. La notizia bomba, come abbiamo detto, arriva ancora una volta dagli incassi di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Pur finito al decimo posto con 137 mila euro di incasso e 17 mila spettatori, il film arriva al totale di 35 milioni 13 mila euro.

