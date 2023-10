CIAK, MI GIRA - ANCHE SE OGGI ESCE "COMANDANTE" CHE CAMBIERÀ PROBABILMENTE LA CLASSIFICA, L'INCASSO DI IERI DI "C'È ANCORA DOMANI", 185 MILA EURO E 29 MILA SPETTATORI CONTRO I 99 MILA EURO E I 13 MILA SPETTATORI DELL'HORROR "SAW X" IN PIENO HALLOWEEN, DIMOSTRA CHE IL FILM È DAVVERO PARTITO E REGGE ANCHE I TERRIBILI GIORNI FERIALI - IL PUBBLICO TORNA A VEDERE E A GRADIRE UN FILM ITALIANO. QUESTO CONTA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Anche se oggi esce "Comandante" di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino che cambierà probabilmente la classifica degli incassi, e aspettiamo lo scontro tra un film al femminile e uno al maschile che riguardano due momenti importanti della storia del paese, "C'è ancora domani", commedia sociale in bianco e nero iperfemminista di e con Paola Cortellesi, con l'incasso di ieri, 185 mila euro e 29 mila spettatori contro i 99 mila euro e i 13 mila spettatori dell'horror "Saw X" in pieno Halloween, dimostra che il film è davvero partito e regge anche i terribili giorni feriali.

comandante di edoardo de angelis 6

E poco importano allo spettatore il bianco e nero alla Zampa e forse anche il punto di vista femminile sulla vita delle donne nelle famiglie nel dopoguerra. Il pubblico torna a vedere e a gradire un film italiano. Questo conta. Ha già incassato 1,8 milioni contro i 1,4 di "Saw X". E magari funzionerà anche il comandante di sommergibili della X Mas di Favino in versione veneta un po' antisalviniano e un nel po' patriottico alla Genny Sangiuliano. Terzo posto per "Killers of the Flower Moon" di Scorsese con Di Caprio, De Niro e Lily Gladstone con 72 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 3,3 milioni, mentre "Me contro te Il film - Vacanze in Transilvania" si ferma al quarto posto con 42 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 3,2 milioni.

anatomie d une chute 2

Mi sembra che salga il ben più difficile "Anatomia di una caduta" di Justin Triet con Sandra Huller che si ritrova un marito morto e un'accusa di omicidio sulla testa, 17 mila euro e un totale di 237 mila euro, seguito da "Io capitano" di Matteo Garrone con 15 mila euro e un totale di 3 8 milioni e "Retribution" con Liam Neeson, 13 mila euro e un totale di 178 mila euro. Ma è il tipico film che vedi su Netflix, perché vederlo in sala si dirà lo spettatore medio.

mi fanno male i capelli 4

Tra le prime noto che "800 giorni" è 12°con 4.828 euro di incasso, 799 spettatori in 18 sale. Lo stravagante film di Roberta Torre su Monica Vitti con Alba Rohrwacher, "Mi fanno male i capelli" è 19° con 2.108 euro e 332 spettatori. E "Te l'avevo detto" commedia a episodi iperfemminile di Ginevra Elkann è 26° con 1.123 euro, 140 spettatori in 1 sala.

saw x mi fanno male i capelli 7 mi fanno male i capelli 6 mi fanno male i capelli 5 mi fanno male i capelli 8 mi fanno male i capelli 9 saw x riprese di anatomie d une chute anatomie d une chute 3 anatomie d une chute 4 anatomie d une chute 6 killers of the flower moon 8 killers of the flower moon 7 killers of the flower moon 6 saw x. c'e ancora domani 4 killers of the flower moon 9 c'e ancora domani 2 c'e ancora domani 1 comandante di edoardo de angelis 9 comandante di edoardo de angelis 8 c'e ancora domani 3 comandante di edoardo de angelis 12 comandante di edoardo de angelis 2 comandante di edoardo de angelis 7 pierfrancesco favino comandante c'e ancora domani 5