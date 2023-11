CIAK, MI GIRA! - ANCORA PER OGGI TESTACCIO RULES! “C’È ANCORA DOMANI”, DI E CON PAOLA CORTELLESI, INCASSA ALTRI 678 MILA EURO E SUPERA IL PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE DI “HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE”, CHE SI FERMA A 339 MILA EURO - TERZO POSTO PER L’ORMAI DIMENTICATO “THE MARVELS” - VI FACCIO NOTARE CHE I PRIMI TRE FILM IN CLASSIFICA SONO TUTTI E TRE CON TEMI IPERFEMMINILI POTENTI, E BEN DUE SONO DIRETTI DA DONNE. UNA COSA CHE NEL CINEMA ITALIANO NON SI ERA MAI VISTA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ancora per oggi Testaccio Rules! “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, commedia iperfemmnista iper-neo-neo-neorealista in bianco e nero sulla condizione della donna in Italia nel secolo scorso, ma non è che le cose siano così cambiate…, nella giornata di mercoledì incassa altri 678 mila euro con 113 mila spettatori per un totale di 14, 7 milioni di euro, e supera il primo giorno di programmazione del prequel, 64 anni prima, di Hunger Games, cioè “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente”, diretto da Francis Lawrence con Tom Blyth, la Rachel Zegler di “West Side Story”, il grande Peter Dinklage e la superstar di Euphoria, Hunter Schaefer, che si ferma a 339 mila euro con 12 mila spettatori in 327 sale.

Terzo posto per l’ormai dimenticato “The Marvels”, disastro della Disney con 98 mila euro, 12 mila spettatori in 340 sale con un totale di 2 milioni 197 mila euro. Vi faccio simpaticamente notare che i primi tre film in classifica sono tutti e tre con temi iperfemminili potenti, e ben due sono diretti da donne. Una cosa che nel cinema italiano, francamente, non si era mai vista. Quello che non so, ma lo capiremo solo sabato e domenica, se questo prequel di Hunger Games, a forte richiamo femminile giovanile, riuscirà a superare il campione di Testaccio della Cortellesi.

Non sottovalutiamo affatto questo primo giorno di programmazione con 339 mila euro né le 200 sale in meno di ieri, né il fatto che abbiamo un campione da 100 milioni di dollari con un cast di tutto rispetto. In Francia, ad esempio, è partito subito al primo posto. E in America si pensa che possa arrivare facilmente a 50 milioni di dollari nel weekend, quindi 100 globali, probabilmente battendo senza pietà “The Marvels”. “Disney Fears Zegler” leggo su Twitter.

Ma capiremo presto se la Zegler è una star di prima grandezza o no. L’unico film con eroi maschili, tutti baldi marinai, anzi baldi sommergibilisti della X-Mas, “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino in versione veneta (lo fece anche Alberto Sordi in “Venezia la luna e tu” di Dino Risi, ricordate?), è quarto con 72 mila euro, 12 mila spettatori in 340 sale, per un totale di 2 milioni 841.

Seguono “Trolls 3” con 37 mila euro e un totale di 1,3 milioni di euro, “Five Nights at Freddy’s” con 33 mila euro e un totale di 4, 9 milioni, “Killers of the Flower Moon” di Scorsese con 20 mila e 540 euro e un totale di 4, 9, “Io capitano” di Matteo Garrone con 20 mila 213 euro e un totale di 4, 1 milioni di euro. Il bellissimo “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller è nono con 14 mila euro, 2.659 spettatori e un totale di 793 mila euro.

Vi ricordo che oggi avrete nuovi film in sala. Il notevolissimo “Dream Scenario – Hai mai sognato questo uomo” di Kristoffer Borgli con Nicholas Cage in versione professore noioso e insignificante che entra misteriosamente nei sogni di tutta la gente senza fare nulla, l'horror di Eli Roth “Thanksgiving”. Poi c’è “Il libro delle soluzioni” di Michel Gondry, “The Old Oak” di Ken Loach, “Misericordia” di Emma Dante, il curioso horror napoletano di Brando De Sica “Mimì il principe delle tenebre” con Domenico Cuomo, Sara Ciocca, Mimmo Borrelli, Giuseppe Brunetti. Che vinca il migliore.

