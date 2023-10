CIAK, MI GIRA - ASPETTANDO HALLOWEEN, L’HORROR “SAW X” SALE IN TESTA ALLA CLASSIFICA ITALIANA CON 162 MILA EURO, 21 MILA SPETTATORI IN 319 SALE E UN TOTALE, IN DUE GIORNI, DI 338 MILA EURO - VEDIAMO COME ANDRANNO LE COSE NEL WEEKEND CON IL CAMPIONE ITALIANO A PUBBLICO TOTALMENTE FEMMINILE, “C’È ANCORA DOMANI” DI E CON PAOLA CORTELLESI, CHE SI PRESENTA OGGI AL SECONDO POSTO CON UN INCASSO, OTTIMO, DI 126 MILA EURO, 19 MILA SPETTATORI IN 419 SALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

saw x

Aspettando Halloween, l’horror “Saw X” diretto da Kevin Greutert con Tobin Bell, Shawnee Smith e Synnove Macody Lund sale in testa alla classifica italiana con 162 mila euro, 21 mila spettatori in 319 sale e un totale, in due giorni di 338 mila euro. I critici americani lo hanno salutato come uno dei migliori ese non il, miglior sequel della saga, anche perché si propone come diretto sequel del primo Saw e sfrutta a pieno il personaggio di Jigsaw. In America “Saw X” ha incassato ben 43 milioni di dollari che diventano 79 globali.

c'e ancora domani 3

Vediamo come andranno le cose nel weekend con il campione italiano a pubblico totalmente femminile, “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, che si presenta oggi al secondo posto con un incasso, ottimo, di 126 mila euro, 19 mila spettatori in 419 sale, commedia neo-neo-neoralista girata in bianco e nero alla Luigi Zampa, ma in digitale, con Valerio Mastandrea marito rozzo e manesco, Giorgio Colangeli nonno orrendo e una grande Emanuela Fanelli. Mi ha detto Ciro Ippolito che al primo spettacolo ieri all’Adriano c’erano 27 spettatori, 24 femmine e 3 pori maschi. Ma Roma non fa ancora testo, visto che è ancora sotto l’effetto del Rome Film Fest.

killers of the flower moon 8

Direi che come primo giorno, insomma, col bianco e nero ritenuto dai più indigesto, il film della Cortellesi è andato benissimo. E dovrebbe salire tra sabato e domenica. Potrebbe andare anche molto bene. Terzo posto per “Killers of the Flower Moon”, il true-crime da 200 milioni di budget di Martin Scorsese con Di Caprio, de Niro e Lily Gladstone già pronta per la serata degli Oscar, 116 mila euro, 16 mila spettatori in 455 sale e un totale di 2,3 milioni di euro. Al quarto posto, ma sappiamo che spopolerà nel weekend il quinto film della serie dei due youtuber siciliani Sofì e Luì che, “Me contro te Il film – Vacanze in Transilvania”, 60 mila euro, 10 mila spettatori in 391 sale e un totale di 2, 3 milioni di euro.

matteo garrone io capitano

Quinto posto l’ancora sorprendente “Io capitano” di Matteo Garrone con 27 mila euro, 5.817 spettatori in 73 sale e un totale di 3, 7, che dovrebbe arrivare a 4 milioni dopo le feste dei Morti. Sesto posto per “Retribution” di Nimrod Antal con Liam Neeson, ennesimo remake del film di Dani de la Torre “Desconocido”, quello con il protagonista che mentre stava portando i figli a scuola si ritrova una bomba in auto pronta a scoppiare se non farà quello che gli viene detto, con 18 mila euro, 2.728 spettatori e un totale di 159 mila euro.

anatomie d une chute 1

Il bellissimo “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, mistery psicologico iperfemminile, è settimo con 16 mila euro e 2.663 spettatori al suo primo giorno dopo l’anteprima italiana al Rome Film Festival. Ottavo posto per “Dogman” di Luc Besson con 14 mila euro. Vedo che il secondo film da protagonista di Max Giusti, “La seconda chance” di Umberto Carteni, è 72° al suo primo giorno con 195 euro, 32 spettatori in 28 sale. Diciamo che è un’uscita tecnica, visto che il film uscirà sui canali Rai al più presto. Ma 32 spettatori in 28 sale…

