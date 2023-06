CIAK, MI GIRA - BOTTE DA ORBI FRA “LA SIRENETTA” NELLA NUOVA VERSIONE AFRO E LIVE DELLA DISNEY E “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE”, AMATISSIMO DALLA CRITICA AMERICANA, 567 MILA EURO IL PRIMO CONTRO I 486 MILA EURO DEL SECONDO. ALMENO I RAGAZZINI HANNO QUALCOSA DA VEDERE DI DIVERTENTE AL CINEMA, SU - “RAPITO” DI MARCO BELLOCCHIO, MALGRADO IL GRAN LANCIO CHE HA FATTO FIORELLO, SCENDE AL QUINTO POSTO CON 47 MILA EURO. PURTROPPO NON BENISSIMO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la sirenetta

Botte da orbi fra “La sirenetta” nella nuova versione afro e live della Disney e lo Spider-man animato altamente sperimentale e amatissimo dalla critica americana di “Spider-Man Across the Spider-Verse”, 567 mila euro il primo, con 77 mila spettatori in 424 sale, contro i 486 mila euro del secondo, con 66 mila spettatori in 502 sale, che vanta però un bottino totale di 6 milioni 84 mila euro. Almeno i ragazzini hanno qualcosa da vedere di divertente al cinema, su.

spider man – across the spider – verse6

“Fast X” di Louis Leterrier con Vin Diesel e Jason Statham scivola così al terzo posto con 156 mila euro, 20 mila spettatori e un totalone di 10 milioni 145 mila euro. La new entry horror “The Boogey Man”, diretto da Rob Savage , tratto da un libro di Stephen King, con Chris Messina, Sophie Thatcher, con critiche internazionali piuttosto tiepide, al suo esordio in sala incassa 68 mila euro con 9.147 spettatori. Pochino, eh?

fast x 7

“Rapito” di Marco Bellocchio, malgrado il gran lancio che ha fatto ieri Fiorello in tv scende al quinto posto con 47 mila euro, 7.432 spettatori e un totale di 658 mila euro. Purtroppo non va benissimo. Sesto posto per “I guardiani della Galassia vol. 3” con 33 mila euro, 4.444 spettatori e un totalone di 10 milioni 495 mila euro. Un filo di più rispetto a “Fast X”.

rapito di marco bellocchio

La new entry “Blueback”, family-drama ecologico diretto da Robert Connelly con Mia Wasikowska e Radha Mitchell, piuttosto piaciuto ala critica internazionale, incassa al suo esordio in sala 6.296 euro con 1383 spettatori.

“Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti è ottavo con 5.506 euro e 828 spettatori fedelissimi con un totale più che rispettabile di 3.812 euro. Nono posto per “Renfield” con Nicholas Hoult e Nicolas Cage, con 4.556 euro e un totale di 171 mila euro e decimo posto per “Billy”, film di esordio di Emilia Mazzacurati, figlia dello scomparso Carlo Mazzacurati, con Matteo Oscar Giuggioli, Giuseppe Battiston e Carla Signoris, con 3.859 euro.

blueback

