Marco Giusti per Dagospia

SUPER MARIO BROS

Il brutto tempo del 1° maggio riporta gli spettatori italiani al cinema. Non possiamo che esserne contenti. 2 milioni 388 mila euro contro i 984 mila di un anno fa, ancora con la paura del Covid. Bene così. Anche se l’incasso se lo bevono i primi sette-otto film in classifica. “Super Mario Bros – Il film” seguita a portare mamme e padri trentenni e figlioletti in sala in un gioco di nostalgia e di incanto assolutamente contagioso.

SUPER MARIO BROS

Ieri ha incassato in Italia 661 mila euro portando al cinema 87.642 spettatori in 423 sale per un totale di 18 milioni 802 mila euro. Gli spettatori che lo hanno visto in Italia sono ormai 2 milioni e mezzo. Come saprete l’incasso globale del film è di oltre un miliardo di dollari. E qualcuno protesta perché Yoshi fa solo una piccola apparizione.

nanni moretti il sol dell avvenire 4

Va bene anche “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, ieri ha incassato 335 mila euro portando al cinema 46.228 spettatori in 490 sale per un totale di 2 milioni 733 mila euro. Il totale degli spettatori che lo hanno visto è di 396 mila. Più di quanto mi aspettassi alla fine del 1° maggio. Ora vediamo se riesce a arrivare a fine maggio, con l’uscita a Cannes, per arrivare ai 5 milioni e oltre di “Le otto montagne” e “La stranezza”, i due maggiori successi italiani della stagione dietro i 7 milioni di “Il grande giorno” con Aldo Giovanni e Giacomo.

mavka e la foresta incantata

Terzo posto per il cartone animato “Mavka e la foresta incantata” con 1233 mila euro, 34.564 spettatori in 321 sale e un totale di 977 mila euro. “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin passa al quarto posto con 197 mila euro, 24.440 spettatori in 333 sale e un totale di 2 milioni 330 mila euro. Lo segue il fantascientifico “65 – Fuga dalla terra” con Adam Driver con 148 mila euro, 20.594 spettatori in 265 sale e un totale di 488 mila euro. La commedia francese di François Ozon, “Mon crime” con Fabrice Luchini è sesta con 122 mila euro, 17.492 spettatori in 223 sale con un totale di 443 mila euro.

suzume 2

L’ho visto ieri al Nuovo Olimpia di Roma in versione originale, piuttosto divertente. Seguono “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon e una strepitosa Viola Davis come mamma di Michael Jordan, 112 mila euro e un totale di 3 milioni 273 mila euro, l’anime “Suzume” con 109 mila euro, e un totale di 471 mila euro. Nono posto per “L’esorcista del Papa” con Russell Crowe esorcista in lambretta bianca, 99 mila euro e un totale di 2,4 milioni.

joaquin phoenix in beau ha paura

E al decimo posto troviamo “Beau ha paura” di Ari Aster con Joaquin Phoenix che ha raccolto solo 71 mila euro, 9.899 spettatori in 263 sale e un totale disastroso di 272 mila euro. Hanno ragione quelli che dicono che non vanno mai scelti i titoli negativi. Oltre a questo ha pure un chiarissimo effetto da titolo “sticazzi”… nel senso Beau ha paura… esticazzi…

