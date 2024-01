CIAK, MI GIRA! - CAMBIA TUTTO IN CIMA ALLA CLASSIFICA CON L’ARRIVO DEL FILM DI ALESSANDRO SIANI, “SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE”, IERI PRIMO CON 942 MILA EURO E 126 MILA SPETTATORI, E DEL POTENTE ANIME “IL RAGAZZO E L’AIRONE”, SECONDO CON 837 MILA EURO E 107 MILA SPETTATORI - ERO SICURO DEL SUCCESSO DI MIYAZAKI, CHE HA UN PUBBLICO ORMAI PARECCHIO ALLARGATO, NON SOLO I FAN DEI CARTONI ANIMATI GIAPPONESI E MENO DI QUELLO DI SIANI, CHE INVECE RACCOGLIE LE FAMIGLIE DEL SUD IN CERCA DI UN SANO DIVERTIMENTO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Succede anche nelle migliori famiglie.

Cambia tutto in cima alla classifica con l’arrivo della commedia napoletana “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani, ieri primo con 942 mila euro, 126 mila spettatori in 368 sale, e del potente anime “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, secondo con 837 mila euro, 107 mila spettatori in 349 sale. Ero sicuro del successo di Miyazaki, un autore che ha un pubblico ormai parecchio allargato, non solo i fan dei cartoni animati giapponesi ma anche le famiglie più tradizionali, puntavo meno su quello del film di Siani, che invece raccoglie le famiglie del sud in cerca di un sano divertimento.

il ragazzo e l’airone 1

Credo che Siani, come accadeva un tempo ai cinepanettoni, raccolga, oltre che ai fan dell’attore, gli spettatori che preferiscono guardare i film in tv che andare al cinema. I film di Siani e Miyazaki superano nettamente “Wish” e “Wonka” malgrado la disparità di sale, il primo con 596 mila euro, 80 mila spettatori in ben 540 sale, un totale di 5,6 milioni, il secondo con 594 mila, 75 mila spettatori in 508 sale con un totale di 10,5 milioni.

come puo uno scoglio

In realtà ieri non è andato male neanche “Come può uno scoglio” con Pio e Amedeo, risalito al quinto posto con 548 mila euro, 74 mila spettatori in 366 sale per un totale di 1,7 milioni, che il 31 sembrava morto, visto il successo imprevisto di “C’è ancora domani”, primo dei film italiani dell’ultimo dell’anno. Impresa, invero, clamorosa. Sesto posto, ieri, per “Aquaman e il regno perduto” con Jason Momoa, 349 mila euro, 42 mila spettatori in 366 sale per un totale di 3, 9 milioni.

giovanni storti in santocielo 3

“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi dopo l’exploit dell’ultimo dell’anno, terzo posto dietro “Wish” e “Wonka”, scende al settimo posto con 324 mila euro, 41 mila spettatori in sole 271 sale per un totale ormai di 33 milioni 285 mila euro. E non si fermerà. Lo sappiamo. “Santocielo” con Ficarra e Picone, commedia intelligente e ambiziosa, è ottavo con 247 mila euro, 33 mila spettatori in 416 sale per un totale di 4,8 milioni di euro.

Foglie al vento

Seguono “One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins, 155 mila euro e un totale di 1, 1 milioni, “Ferrari” di Michael Mann con Adam Driver con 130 mila euro e un totale di 3,1 milioni e il delizioso “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki con 78 mila euro e un totale di 747 mila euro. Buon anno a tutti!

