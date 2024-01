CIAK, MI GIRA - DAI CAZZO! CON TUTTI I SUOI MINCHIA! FIGA! PORCO DIGHEL! “I SOLITI IDIOTI 3 – IL RITORNO” DI BIGGIO&MANDELLI GUIDA CLAMOROSAMENTE LA CLASSIFICA ANCHE IERI CON 415 MILA EURO. NON CREDO CHE POSSA FARE MOLTO IL NUOVO CAMPIONE DEL CINEMA D’AUTORE, “POOR THINGS – POVERE CREATURE!” DI YORGOS LANTHIMOS CON EMMA STONE IN STATO DI GRAZIA - TERZO POSTO PER LA WEDDING COMEDY CAFONA E SPINTA SULLE GAG VISIVE LEGATE AL SESSO “TUTTI TRANNE TE” CON SYDNEY SWEENEY E GLEN POWELL, 227 MILA EURO…

Marco Giusti per Dagospia

i soliti idioti 3 – il ritorno

Dai cazzo! Con tutti i suoi Minchia! Figa! Porco Dighel! “I soliti idioti 3 – Il ritorno” di Biggio&Mandelli guida clamorosamente la classifica anche ieri con 415 mila euro, 53 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 764 mila euro.

Se le cose stanno così, sabato e domenica, con un pubblico giovane in sala e in prevalenza del nord, il film esploderà ben oltre le aspettative per la felicità di Medusa. Non credo che possa fare molto il nuovo campione del cinema d’autore, “Poor Things – Povere creature!” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone in stato di grazia, Willem Dafoe formato Dottor Frankenstein, Mark Ruffalo, ieri secondo con 334 mila euro, 47 mila spettatori e un totale in due giorni di 604 mila euro.

emma stone mark ruffalo poor things povere creature 2

L’ho rivisto ieri sera al Barberini di Roma e la sala 5 era piuttosto piena. E non era un pubblico vecchio. In Francia è secondo, esattamente come da noi, prendendo lo stesso tipo di pubblico lasciando il podio a un film nazionale, “Un coup de dés” di e con Yvan Attal. In America “Poor Things”, uscito più di un mese fa, ha incassato 21 milioni di dollari e globalmente 35. Ma la strada verso l’Oscar è ancora lunga.

tutti tranne te

Terzo posto per la wedding comedy cafona e spinta sulle gag visive legate al sesso “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney e Glen Powell, 227 mila euro, 29 mila spettatori e un totale in due giorni di 350 mila euro. In America “Tutti tranne te” sta andando benissimo. Ha già incassato 66 milioni di dollari che, globalmente, diventano 102. Ma vedo che in Francia, uscito giovedì, va un po’ peggio che da noi, con 10 mila entrate al primo giorno in 211 sale.

pare parecchio parigi 8

Rimane al quarto posto la commedia parolacciara “Pare parecchio Parigi” di Pieraccioni con Giulia Bevilacqua e Chiara Francini, 125 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 1 milione 792 mila euro. “Perfect Days” di Wim Wenders, così piaciuto agli spettatori dei quartieri alti che sognano i bagni puliti, è quinto con 88 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 3 milioni 381 mila euro.

perfect days di wim wenders

Lo segue l’ottima commedia scolastica-natalizia “The Holdovers” di Alexander Payne con Paul Giamatti, 65 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 843 mila euro. Tra le new entries vedo che “Dieci minuti” diretto da Maria Sole Tognazzi, tratto da un popolare romanzo di Chiara Gamberale con Barbara Ronchi e Margherita Buy è nono con 39 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 65 mila euro. Non porta tanta gente al cinema.

