CIAK, MI GIRA - CHE BOTTO! SI CALCOLANO GIÀ 100 MILIONI DI DOLLARI TRA INCASSI E PREVENDITE IN TUTTO IL MONDO PER “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON PER UN WEEKEND DA OLTRE 500 MILIONI DI DOLLARI. IN ITALIA IERI HA INCASSATO UN MILIONE E MEZZO DI EURO - TUTTO IL RESTO È IL SOLITO MORTORIO: “IL GATTO CON GLI STIVALI 2” INCASSA AL SECONDO POSTO 32 MILA EURO. MA CONTRO AVATAR 2 FINISCE PEGGIO DI UN GATTO IN TANGENZIALE… - VIDEO

Incassi 15 dicembre 2022

Marco Giusti per Dagospia

avatar way of water

Che botto! Si calcolano già 100 milioni di dollari tra incassi e prevendite in tutto il mondo per “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron per un weekend da oltre 500 milioni di dollari. In Corea del Sud siamo già a 3 milioni e mezzo di dollari.

In Italia ieri ha incassato un milione e mezzo di euro, portando 165.210 spettatori in 523 sale, pari a 315 spettatori a sala. Mica male. Anche se, si dirà, “Doctor Strange nel multiverso della follia” al suo primo giorno, il 6 maggio scorso, fece 2 milioni di euro e 274 mila spettatori, per non parlare di “Spider-Man: No Way Home” che un anno fa esatto fece 2, 9 milioni di euro e 391 mila spettatori al suo primo giorno.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Delusi? Ma qui bisogna calcolare tre ore e mezzo di film e la semifinale dei Mondiali, Marocco – Francia, in diretta tv. Mi sembra un botto comunque. E vedrete i prossimi giorni. Ha tirato su anche gli altri film? Macché. Tutto il resto è il solito mortorio.

james cameron e sam worthington

“Il gatto con gli stivali 2” incassa al secondo posto 32 mila euro, 5.719 spettatori in 349 sale, cioè 16 a sala per un totale di 2 milioni 49 mila euro. Ma sto gatto contro Avatar 2 finisce peggio di un gatto in tangenziale.

Non parliamo dei “Vicini di casa”, il campione italiano con Claudio Bisio e Vittoria Puccini. Terzo posto con 14 mila euro, 2.601 spettatori per 291 sale, cioè 8 a sala, per un totale di 1, 3 milioni di euro. Anche “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer che ha portato le signore di Prati-Pinciano-Parioli al cinema tra uno shopping natalizio e l’altro, incassa alla fne 9.456 euro. Con 14 spettatori a sala su 117 sale. Per un totale di 244 mila euro.

VICINI DI CASA

Segue a sorpresa il cartone animato “Lo schiaccianoci e il Flauto Magico” con 8 mila euro, 2053 spettatori e un totale di 1, 4. “La stranezza” di Roberto Andò con Ficarra-Servillo-Picone con 6.779 euro di incasso e un totale di 5, 3 milioni di euro fa il miracolo di portare, magari grazie alle proiezioni per le scuole, 37 spettatori a sala, su 43 sale.

bones and all

“Dante” di Pupi Avati, ancora all’ottavo posto, un attimo prima di “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, porta 1328 spettatori in 9 sale, cioè 147 a sala, leggo i dati Cinetel, che è una specie di record.

Ma credo che sia sempre grazie alle scuole coi ragazzini deportati a vedere Dante. “Chiara” incassa invece 5.411 euro, totale 106 mila euro, con 10.19 spettatori in 99 sale, cioè 10 spettatori a sala. Decimo posto per “Bones and All” di Luca Guadagnino, 3.855 euro, 677 spettatori in 45 sale, 15 a sala, per un totale di 1, 2 milioni. Ma il totale globale sta crescendo, 13, 3 milioni di dollari.

AVATAR THE WAY OF WATER vicini di casa il gatto con gli stivali 2. 3 claudio bisio i vicini di casa 2 il gatto con gli stivali 2. 2 il gatto con gli stivali 2. 1 AVATAR THE WAY OF WATER 2