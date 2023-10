CIAK, MI GIRA - CO’ STO CALDO… CO’ ’A ROMA CHE GIOCA… E CHI CI VA AL CINEMA A 9, 50 EURO? EPPURE A VEDERE IL NUOVO HORROR “L’ESORCISTA – IL CREDENTE”, I RAGAZZETTI ITALIANI CI SONO ANDATI - IERI, INFATTI, NON SOLO ERA PRIMO CON 202 MILA EURO, MA HA FATTO IL DESERTO DIETRO DI SÉ, VISTO CHE IL SECONDO INCASSO, “TALK TO ME”, ERA SECONDO CON 63 MILA EURO - TERZO POSTO PER “ASTEROID CITY”, 55 MILA EURO, CHE MAGARI HA INTERCETTATO, GRAZIE ALLA PRESENZA DI UN CAST COSÌ RICCO E DI UN VAGO EFFETTO “BARBIE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

L’esorcista – Il credente

Co’ sto caldo… co’ ’a Roma che gioca… e chi ci va al cinema a 9, 50 euro? Eppure a vedere il nuovo horror “L’esorcista – Il credente” di David Gordon Green, pure mazzolato dalla critica americana, i ragazzetti italiani ci sono andati. E ieri, infatti, era primo con 202 mila euro, 26 mila spettatori in 352 sale. E non solo era primo, ma ha fatto il deserto dietro di sé, visto che il secondo incasso, l’horror australiano già visto e stravisto “Talk to me” dei fratelli Philippou, era secondo con 63 mila euro, 8.543 spettatori in 243 sale e un totale di 1 milione di euro. Abbiamo capito che, a parte sabato e domenica, solo i ragazzetti vanno al cinema.

asteroid city 5

Terzo posto per “Asteroid City” di Wes Anderson, 55 mila euro e 8.189 spettatori in 302 sale con un totale di 818 mila euro, che magari ha intercettato, grazie alla presenza di un cast così ricco e di un vago effetto “Barbie”, un po’ di giovani da unire al pubblico diciamo adulto da cineclub. Quarto posto per “Assassinio a Venezia” di e con Kenneth Branagh baffuto, 54 mila euro, 7.401 spettatori in 290 sale. “Io capitano” di Matteo Garrone incassa 42 mila euro, neanche male, con 7.108 spettatori in 208 sale e un totale di 2, 7 milioni. Da quando uscito non è mai salito di tanto sopra i 50 mila euro del primo giorno, ma non è neanche sceso. Segno di un interesse costante.

Nata per te

Sesto posto per il fantascientifico “The Creator” di Gareth Edwards con 34 mila euro e un totale di 702 mila euro. Settimo è il film di Fabio Mollo, “Nata per te” con Teresa Saponangelo che affronta il tema difficile dell’adozione di una bimba down da parte di un omosessuale. Ha incassati 31 mila euro, 4.738 spettatori per 258 sale, cioè 121 spettatori a sala. Pur con un tema così difficile supera la commedia “Volevo un figlio maschio” diretta da Neri Parenti con Enrico Brignano, che, alla faccia delle adozioni dei padri gay, riporta in auge il vecchio desiderio di avere un figlio maschio dei padri (etero). Ma l’incasso ieri è un disastro. Solo 27 mila euro, 4.257 spettatori in 278 sale, cioè 15 spettatori a sala. Che toppa!

Volevo un figlio maschio

Ieri al primo spettacolo all’Adriano alle 15, 30 io e Ciro Ippolito abbiamo trovato altri sette vecchi spettatori. Non mi ricordavo, però, che solo un mese fa era uscito un altro film con Brignano, “Una commedia pericolosa” di Alessandro Pondi, che ha incassato 250 mila euro. Lo avete visto? E a giugno “Da grandi” di Fausto Brizzi. Penso che siano commedie pensate ormai solo per l’uscita sulle piattaforme o in tv, questa è targata Vision/Mediaset. Il pubblico ormai vuole trovare al cinema qualcosa che non trova in streaming, gratis. E, comunque, la commedia italiana, per non dire romana, è letteralmente scomparsa dalle nostre sale.

la moglie di tchaikovsky 8

Il cinepanettone di Roman Polanski, “The Palace”, una sorta di “Vacanze a Gsaadt” alla Neri Parenti, lo dico con il massimo rispetto per Neri e per Polanski, ieri è finito al 12° posto con 8.662 euro, 1.432 spettatori in 134 sale per un totale di 256 mila euro. Segno che non riuscirà mai più a sollevarsi e che viene trattato dal pubblico come una commedia italiana di medio livello. Tra le prime di ieri continuo a segnalarvi il bellissimo “La moglie di Tchaikovsky" di Kirill Serebrennikov, 2.547 euro di incasso, 443 spettatori in 28 sale.

