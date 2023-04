CIAK, MI GIRA - COL PRIMO 25 APRILE ANTIFASCISTA DEL GOVERNO DELLE MELONI SISTERS+LOLLOBRIGIDA I FAN DI NANNI MORETTI IERI SI SONO SUPERATI E HANNO SPINTO “IL SOL DELL’AVVENIRE”, COL SUO CARICO DI BANDIERE ROSSE E IL FACCIONE DI LEV TROTSKY CHE FA CAPOLINO TRA UN CORRADO AUGIAS COL GOLFINO BUONO E UNA CHIARA VALERIO, AL SECONDO POSTO DEL BOX OFFICE CON 299 MILA EURO E BEN 42 MILA SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nanni moretti il sol dell'avvenire 1

Col primo 25 aprile antifascista del governo delle Meloni Sisters+Lollobrigida i fan di Nanni Moretti ieri si sono superati e hanno spinto “Il sol dell’avvenire” col suo carico di bandiere rosse e il faccione di Lev Trotsky che fa capolino tra un Corrado Augias col golfino buono e una Chiara Valerio al secondo posto del box office giornaliero con un ottimo incasso, 299 mila euro e ben 42 mila spettatori per 439 sale con un totale di 1 milione e mezzo precise di euro.

super mario bros il film. 8

Ovvio che “Super Mario Bros – Il film” della Illuminations, anche se c’è chi protesta per la mancanza di Yoshi (ma c’è anche chi protesta per la mancanza di Laura Morante nel finale del film di Nanni…), rimanga imbattibile al primo posto. Ieri ha incassato 469 mila euro portando al cinema 62.176 spettatori in 482 sale per un totale di 16 milioni 825 mila euro. Una nullità a confronto del suo totale globale arrivato ormai a 888 milioni di dollari.

la casa – il risveglio del male 3

Terzo posto per l’horror, piuttosto pregevole, “La casa – Il risveglio del male” di lee Cronin con 171 mila euro, 21.651 spettatori in 310 sale per un totale di 1 milione 415 mila euro. Al quarto posto il cartone animato per bambini “Mavka e la foresta incantata” con 130 mila euro, 19 mila spettatori e un totale di 455 mila euro. Scende al quinto posto “L’esorcista del Papa” di Julius Avery con Russell Crowe esorcista in lambretta per le strade di Roma pronto a sfidare Moretti in monopattino, 96 mila euro e un totale di 2 milioni 46 mila euro.

mon crime

Troviamo poi “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon con 88 mila euro e un totale di 2, 8 milioni, “Cocainorso” di Elizabeth Banks con 65 mila euro e un totale di 483 mila euro. Ottavo, al primo giorno di programmazione, il divertente giallo-comedy di François Ozon “Mon Crime – La colpevole sono io” con Isabelle Huppert e Fabrice Luchini, 57 mila euro e 8737 spettatori in 150 sale. E ricordatevi che domani esce “Suzume” anime di Makoto Shinkai.

