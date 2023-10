CIAK, MI GIRA - COME AVEVAMO ANTICIPATO, “L’ESORCISTA – IL CREDENTE” SI IMPONE NEL WEEKEND IN TUTTO IL MONDO CON 47 MILIONI DI DOLLARI. ALLA FACCIA DELLA CRITICA CHE HA STORTO IL NASO VEDENDOLO COME PURA PROFANAZIONE DI UN CLASSICO INTOCCABILE. MANCO FOSSE “L’ESORCICCIO” - OVVIAMENTE VINCE ANCHE DA NOI CON 1 MILIONE 119 MILA EURO NEL WEEKEND, DOPPIANDO PRATICAMENTE IL SECONDO CLASSIFICATO, CIOÈ “ASSASSINIO A VENEZIA” CHE SI FERMA A 574 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

L’esorcista – Il credente

Come avevamo anticipato “L’esorcista – Il credente”, il tardissimo sequel di David Gordon Green con Ellen Burstyn, unica rimasta del vecchio cast del film di William Friedkin, targato Blumhouse, si impone nel weekend americano con 27 milioni di dollari e in tutto il mondo con un totalone di 47 milioni di dollari alla faccia della critica che ha storto il naso vedendolo come pura profanazione di un classico intoccabile. Manco fosse “L’esorciccio”.

Ovviamente vince anche da noi con 1 milione 119 mila euro nel weekend, doppiando praticamente il secondo classificato, cioè “Assassinio a Venezia” di e con il baffuto Kenneth Branagh, che si ferma a 574 mila euro con un totale di 7, 2 milioni. “Talk To me”, l’horror australiano targato A24, dei fratelli Philippou è terzo con 444 mila euro e un totale di 1, 4 milioni. Il cartone animato “Paw Patrol – Il super film”, grazie agli incassi di sabato e domenica è quinto con 434 mila euro con un totale di 1 milione 286 mila euro, ma ricordiamo che in America questo weekend è secondo con 3,7 milioni di dollari e in tutto il mondo ha ormai guadagnato 87 milioni di dollari.

Volevo un figlio maschio

Sale al quinto posto dopo i primi due giorni decisamente a secco di spettatori “Volevo un figlio maschio” di Neri Parenti con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua, che arriva così a 381 mila euro. Poco, sia per la carriera di Brignano, sia per quella ricca di successi di Neri Parenti. Ma i tempi sono cambiati. E il film non è particolarmente riuscito.

Nata per te

Sesto posto per “Io capitano” di Matteo Garrone, con 323 mila euro, che però si muove molto bene nelle sale di cinema d’arte e è arrivato a 2, 9 milioni di euro totali non così facile ormai da raggiungere per un film italiano. E nono posto per “Nata per te”, con 250 mila euro nel suo primo weekend, il film di Fabio Mollo con Teresa Saponangelo sul ragazzo gay che adotta una bimba down.

