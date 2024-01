CIAK, MI GIRA! - COME ERA PREVEDIBILE, AL SUO SECONDO GIORNO IN SALA LA COMMEDIA DI ALESSANDRO SIANI, “SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE”, PERDE OLTRE LA METÀ DEI SUOI SPETTATORI E FINISCE AL TERZO POSTO, CON 409 MILA EURO, 55 MILA SPETTATORI - TRIONFA, GRAZIE A UN PUBBLICO PIÙ SOLIDO E MOTIVATO, L’ANIME “IL RAGAZZO E L’AIRONE”: 582 MILA EURO, 80 MILA SPETTATORI – SECONDO POSTO PER IL CARTOON CON PRINCIPESSINA DELLA DISNEY “WISH”... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il ragazzo e l airone di hayao miyazaki

Che ci volete fare… Come era prevedibile, al suo secondo giorno in sala la commedia “Succede anche nelle migliori famiglie” di e con Alessandro Siani, perde oltre la metà dei suoi spettatori e finisce al terzo posto con 409 mila euro, 55 mila spettatori e un totale di 1,3 milioni, mentre trionfa, grazie a un pubblico più solido e motivato l’anime “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki con 582 mila euro, 80 mila spettatori, un totale di 1,4 milioni. Secondo posto per il cartoon con principessina della Disney “Wish”, 429 mila euro, 63 mila spettatori e un totale di 6 milioni di euro.

Wish

Al quarto posto ritroviamo “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet, altro film per tutta la famiglia, con 401 mila euro, 55 mila spettatori e un totale di 10, 9 milioni. In America, in Uk, in Francia ha vinto la battaglia di Natale e viaggia su un totale globale di 384 milioni di dollari. Piuttosto altalenante l’andamento del film dei due comici foggiani Pio e Amedeo, “Come può uno scoglio”, quinto con 272 mila euro, 39 mila spettatori e un totale di 2 milioni.

il ragazzo e l airone di hayao miyazaki

Sesto “Aquaman e il regno perduto” con Jason Momoa, 220 mila euro, 29 mila spettatori, un totale di 4, 1 milioni. In America il totale è di 81 milioni di dollari, solo leggermente salvato dai mercati esteri arriva a 255 globali con tanto di 50 milioni di dollari delle sale cinesi. Non basteranno a mantenere il personaggio per un Aquaman 3. Al settimo posto troviamo “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, che incassa altri 215 mila euro con 30 mila spettatori e un totale di ormai 33 milioni 506 mila euro.

Succede anche nelle migliori famiglie.

Doppia però l’incasso di “Santocielo” con Ficarra e Picone, 104 mila euro all’ottavo posto con 15 mila spettatori per un totale di 5 milioni o quasi (4,9) milioni di euro. Al nono posto troviamo “One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins con 83 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 1,2 milioni e al decimo “Ferrari” di Michael Mann con Adam Driver, mai realmente in gioco, 80 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 3,1 milioni. In America sono 11 milioni e globali 14.

Wish

Con quel che costa un disastro. Dopo l’ottimo risultato del primo giorno di programmazione il 31 dicembre con 5, 7 milioni di dollari, e l’illusione delle prenotazioni di massa, crolla penosamente a 1, 3 il secondo giorno e a 340 mila dollaro il terzo il pur potente film-concerto “Taylor Swift – The Eras Tour”. Ma perché i cinesi avrebbero dovuto stare in fissa per Taylor Swift? No. Non si bevono più tutto.

il ragazzo e l airone di hayao miyazaki

Succede anche nelle migliori famiglie.