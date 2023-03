CIAK, MI GIRA - COME C’ERA DA ASPETTARSI, “JOHN WICK 4” ESPLODE NELLE SALE ITALIANE CON 350 MILA EURO DI INCASSO. DIFFICILE COSTRUIRE MEGLIO UN ACTION MOVIE. SONO RIMASTO INCOLLATO ALLA POLTRONA MALGRADO DURASSE 2 ORE E 49’ (MINCHIA…) - IL SECONDO FILM PIÙ VISTO IERI, “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”, PRECIPITA A 36 MILA EURO. TERZO POSTO PER “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

john wick 4 3

Come c’era da aspettarsi, “John Wick 4” di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Donnie Yen, Ian McShane, Laurence Fishburne, esplode nelle sale italiane con 350 mila euro di incasso e 47 mila spettatori al primo giorno.

Nelle anteprime americane ha guadagnato 8 milioni di dollari. Più dei film precedenti e ci si aspetta un weekend da 65-70 milioni di dollari. Difficile costruire un action movie meglio. Sono rimasto incollato alla poltrona, confesso, malgrado durasse 2 ore e 49’ (minchia…) e non oso pensare a cosa fosse la versione di 3 ore e 49’.

everything everywhere all at once 8

Il secondo film più visto ieri, “Everything Everywhere All At Once”, precipita a 36 mila euro di incasso, 5.552 spettatori con un totale di 1,8. Il terzo posto spetta a “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, 32 mila euro, 5.099 spettatori, un totale di 2 milioni 154 mila euro. Quarto per il film sciocchino dei due nuovi youtuber Dinsieme, “Il viaggio leggendario”, 31 mila euro, 5.025 spettatori al primo giorno di programmazione. “Shazam! 2” finisce quinto con 25 mila euro e un totale di 1 milione. Poraccio.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

Sesto “The Whale” con 22 mila euro, 3.367 spettatori e un totale d 2, 9 milioni. L’opera prima di Beppe Fiorello “Stranizza d’amuri” dedicato a una terribile storia di cronaca che avvenne a Giarre negli anni ’80 è settimo con 20 mila euro, tremila spettatori. Ma non è un film facile per il pubblico italiano. La new entry “Armageddon Time” di James Gray con Jeremy Strong e Anne Hathaway è decimo con 12 mila euro, duemila spettatori. Preparatevi a un fine settimana dominato da “John Wick 4”.

