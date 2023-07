15 lug 2023 10:30

CIAK, MI GIRA - COME STA ANDANDO “MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE” CON TOM CRUISE COI CAPELLI TINTI IN MANIERA DIVERSA DA SCENA A SCENA? PENSAVO MEGLIO… IN ITALIA SOLO 269 MILA EURO AL TERZO GIORNO, CON UN TOTALE DI 841 MILA EURO - CHE VI DEVO DIRE? IERI ALLA PROIEZIONE, GRATUITA PER CARITÀ, DEL VECCHIO “QUIEN SABE?”, AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI, ERA STRAPIENO E IL PUBBLICO SI BEVEVA IL FILM SOTTO LE STELLE DI ROMA MEGLIO DI UN INDIANA JONES D’ANNATA.

NON È VERO CHE NON C’È IL PUBBLICO. SPESSO NON CI SONO I FILM – VIDEO





Marco Giusti per Dagospia MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1. Come sta andando “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” di Chirstopher McQuarrie con Tom Cruise coi capelli tinti in maniera diversa da scena a scena? Pensavo meglio… In Italia solo 269 mila euro al terzo giorno, di venerdì, con un totale di 841 mila euro. Insomma. Ma io credo che il pubblico si sia stancato di questi kolossal d'azione tutti uguali... In America ha già incassato 23 milioni di dollari e globalmente 63. Ma, costando 290 milioni di dollari, ne deve incassare minimo 750… Nella giornata di giovedì in America ne ha incassati 8 contro il film trumpiano “Sound of Freedom” che ne ha incassati 4 con un totale di 45 che ne fanno un caso. Alla fine dei suoi primi cinque giorni “Mission: Impossible” dovrebbe arrivare a 89/90 milioni di dollari, ma la strada è lunga. E non si possono spremere più di tanto gli spettatori. E troppi iniziano a essere i film troppo cari che non possono arrivare alle cifre sperate. indiana jones and the dial of destiny phoebe waller bridge harrison ford 1 Al secondo posto, in Italia, troviamo il vecchio “Indiana Jones e il quadrante del destino" con Harrison Ford in versione Corrado Augias a Capalbio con 94 mila euro e un totale di 4, 5. Terzo “Elemental” della Pixar/Disney con 61 mila euro e un totale di 4, 7. “Insidious – La porta rossa” di Patrick Wilson è quarto con 59 mila euro e un totale di 932 mila euro. Tra le novità vediamo che è al nono posto il lacrima movie “La stanza delle meraviglie” di Liza Azuelos con Alexandra Lamy e Muriel Robin con 4.529 euro e 772 spettatori ed è decimo il, crime italiano “Come pecore in mezzo ai lupi” diretto da Lyda Patitucci con Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli, 4.314 euro. gian maria volonte quien sabe? Che vi devo dire? Però ieri alla proiezione, gratuita per carità, del vecchio “Quien sabe?” di Damiano Damiani con Gian Maria Volonté, Lou Castel e Klaus Kinski, restaurato, nell’arena meravigliosa del Parco degli Acquedotti, dove ero stato chiamato per introdurre la serata, era strapieno e il pubblico si beveva il film sotto le stelle di Roma meglio di un Indiana Jones d’annata. Voglio dire… Non è vero che non c’è il pubblico. Spesso non ci sono proprio i film. Sound of Freedom Sound of Freedom la stanza delle meraviglie 2 la stanza delle meraviglie 3 MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1. MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1.