indiana jones and the dial of destiny phoebe waller bridge harrison ford

Marco Giusti per Dagospia

Come va “Indiana Jones e il quadrante del destino” con Harrison Ford ottantenne, identico a Corrado Augias e la superstiff Phoebe Waller-Bridge in lotta con lo scienziato nazista Mads Mikkelsen? Ieri in Italia ha guadagnato altri 431 mila euro, 57 mila spettatori e un totale di 1 milione e 110 mila euro. Non ci sono previsioni rosee per il film, si parla di 60-65 milioni di dollari per il primo weekend americano, ma visto che costa la bellezza di 300 milioni di dollari per fare pari dovrebbe incassare globalmente due volte e mezzo, cioè 750 milioni di dollari. Ahi!

elemental

“Elemental” della Disney/Pixar, diretto da Peter Sohn è secondo ieri con 240 mila euro, 34 mila spettatori e un totale di 2 milioni 742 mila euro. Dietro c’è un po’ il baratro. “The Flash” di Andy Muschietti con Ezra Miller è finito con un incassuccio di 51 mila euro, 7.401 spettatori e un totale di 462 mila euro. Visto che il cinema in sala, almeno quello da grossi numeri americani, è costruito sul gusto dei ragazzetti, è evidente che non abbiano tanto gradito il Flash di Ezra Miller.

fidanzata in affitto

Non si muove nemmeno la commedia con Jennifer Lawrence nuda che avrebbe dovuto scaldare i fan “Fidanzata in affitto”, che da noi incassa ieri 51 mila euro, 6.815 spettatori e un totale di 462 mila euro. Quinto posto per “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 40 mila euro, 5.570 spettatori e un totale di 5,9 milioni di euro.

emily di frances o connor4

Scendiamo a 24 mila euro con “Transformers – Il risveglio”, 3.275 spettatori e un totale di 2, 5 milioni di euro. Non mi sembra che ci sia stato un gran risveglio di interesse per il film. “La sirenetta” finisce al settimo posto con 22 mila euro, 3.190 spettatori e un totale di 11, 7 milioni, mentre “Emily” di Frances O’Connor sale come il più visto dei film da pubblico “alto” con 9 mila euro e un ottavo posto. Il totale è però bassino, 182 mila euro.

A Thousand and One.

Nono posto per la new entry “A Thousand and One”, decisamente un film da vedere, 96% di gradimento su Rotten Tomatoes, premiato al Sundance con il Gran Premio della giuria, opera prima di A.V.Rockwell ambientata a Harlem, con la rapper Teyana Taylor, Josiah Cross, Terry Abney, 5 mila euro e un totale in tre giorni di 18 mila euro. Torna in classifica al decimo posto l’horror comico-coatto “Un matrimonio mostruoso” di Volfango De Biasi, 5.344 euro, 829 spettatori e un totale di 147 mila euro. No. Non è andato bene.

