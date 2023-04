CIAK, MI GIRA - COSA PENSAVAMO CHE POTESSE INCASSARE “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI AL SUO PRIMO GIORNO IN SALA CON 500 COPIE? IO CREDEVO 120-130 MILA EURO CON 20 MILA SPETTATORI. INVECE HA INCASSATO 98 MILA EURO CON 15.669 SPETTATORI IN 385 SALE, CIOÈ 40 SPETTATORI A SALA. NEANCHE MALE. MA NEANCHE BENE. UN FILO DELUDENTE. TERZO POSTO, COME UN QUALSIASI FILM ITALIANO MEDIO INDIRIZZATO A UN PUBBLICO DI VECCHI SIGNORI. DEL RESTO ERAVAMO IN 31 IERI POMERIGGIO ALL’EDEN A VEDERE IL FILM… - VIDEO

nanni moretti il sol dell avvenire 3

Marco Giusti per Dagospia

Cosa pensavamo che potesse incassare “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti al suo primo giorno in sala con 500 copie? Io credevo 120-130 mila euro con 20 mila spettatori. Invece ha incassato 98 mila euro con 15 669 spettatori in 385 sale, cioè 40 spettatori a sala. Neanche male. Ma neanche bene. Un filo deludente. Terzo posto, come un qualsiasi film italiano medio indirizzato a un pubblico di vecchi signori. Del resto eravamo in 31 ieri pomeriggio all’Eden, in mezzo ai cimeli del cinema italiano (proiettore, manifesti, insegne), a vedere il film, anche se tre o quattro vecchie signore del Quartiere Mazzini hanno applaudito.

la casa – il risveglio del male 4

Non lo ha battuto, come si temeva l’orso cocainomane di “Cocaine Bear”, troppo splatter, non portateci i bambini, quinto con 37 mila euro, ma “Super Mario Bros – Il film”, vorrei anche vedere, il film che coglie la vera nostalgia (“le merendine di una volta!”) dei ragazzi nati a fine secolo, ieri a 149 mila euro di incasso e 21 mila spettatori in 401 sale con un totale di 14 milioni di euro, e la new entry horror “La casa – Il risveglio del male” , che supera “Il sol dell’avvenire” abbondantemente, 125 mila euro, 17.243 spettatori in 314 sale, 54 spettatori a sala.

cocaine bear

Moretti regista batte però il Russel Crowe esorcista in lambretta del divertente e scombinato “L’esorcista del Papa” di Julius Avery, quarto con 50 mila euro, 7.300 spettatori in 280 sale e un totale di 1, 4 milioni. “Cocainorso”, vi ho detto, è quinto con 37 mila euro e 5.367 spettatori, seguito da “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon con 29 mila euro e un totale di 2, 4. Il film concerto “Coldplay – Music of the Sphere” è settimo con 21 mila euro e “Scordato” di e con Rocco Papaleo ottavo con 13 mila euro.

JOAQUIN PHOENIX Beau ha paurA

L’unico film davvero concorrente, nella testa degli esercenti italiani, a “Il sol dell’avvenire”, cioè il superautoriale e svalvolatissimo “Beau ha paura” di Ari Aster con un Joaquin Phoenix catatonico è stato spostato alla settimana prossima, anche se in tutto il mondo esce oggi. Oltre a questo, dura tre ore e non è un film facile. I ragazzi che hanno amato “Midsommer” e “Hereditary” lo aspettano molto. Ma dovete avere pessimi rapporti con il vostro piscanalista e un rapporto di amore/odio con vostra madre per amarlo davvero. Penso che la settimana prossima funzionerà benissimo in sala.

il sol dell'avvenire nanni moretti 3 JOAQUIN PHOENIX Beau ha paurA il sol dell'avvenire nanni moretti 2 nanni moretti il sol dell avvenire 4 la casa – il risveglio del male 3 la casa – il risveglio del male 1 la casa – il risveglio del male 2 super mario bros il film. 4 super mario bros il film. 5 super mario bros il film. 6 super mario bros il film. 7 super mario bros il film. 8 super mario bros il film. 9 nanni moretti il sol dell avvenire 1 cocaine bear locandina nanni moretti il sol dell avvenire 2