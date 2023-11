CIAK MI GIRA! - CREDO CHE NEMMENO IL "NAPOLEON" DI RIDLEY SCOTT CON JOAQUIN PHOENIX, CAMPIONE DI MACHISMO, SARÀ IN GRADO DI BATTERE IL CAMPIONE ITALIANO IPERFEMMINISTA, “C’È ANCORA DOMANI” - ANCHE QUESTO WEEKEND, IL FILM DI E CON PAOLA CORTELLESI VINCE CON 4 MILIONI 78 MILA EURO CON UN TOTALE DI 18,9 MILIONI DI EURO, MASSACRANDO IL PREQUEL DI "HUNGER GAMES" E IL PORO "THE MARVELS"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Credo che nemmeno il Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix, campione di machismo, sarà in grado di battere il campione italiano iperfemminista, “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, diventato di tragica attualità in questi ultimi giorni per il suo attacco al patriarcato e la messa in scena dei rapporti tossici tra uomo e donna nell’Italia dell’altro secolo che bene spiegano la disastrosa situazione attuale tra femminicidi e violenze famigliari.

“C’è ancora domani” vince anche questo weekend con 4 milioni 78 mila euro con un totale di 18,9 milioni di euro, massacrando il prequel di “Hunger Games” e il poro “The Marvels”, altri due film iperfemministi che poco hanno potuto contro il bianco nero finto-neorealista del film italiano. “Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” di Francis Lawrence con Rachel Zegler e Tom Blyth, alla sua prima settimana, ha incassato 2 milioni 48 mila euro, “The Marvels” di Nia Da Costa con Brie Larson, alla sua seconda settimana, ha incassato un disastroso 637 mila euro per un totale di 2, 5 milioni di euro.

Lo segue il cartone animato per i più piccini “Trolls 3” con 367 mila euro e un totale di 1, 8 milioni, “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino che parla veneto con 367 mila euro e un totale di 3, 2 milioni. Tra le prime della settimane l’horror “Thanksgiving” di Eli Roth è sesto con 355 mila euro, il politico-sociale di Ken Loach, “The Old Oak”, è settimo con 346 mila euro, “Dream Scenario” di Kristoffer Borgli con Nicolas Cage che entra nei sogni della gente è nono con 123 mila euro. L'horror napoletano con pizzettaro dai piedi deformi che si sente Dracula è 22° con 10 mila euro. Vabbè.

In America ha vinto il weekend il prequel di “Hunger Games” con 44 milioni di dollari, che diventano 98 globali, ma non è una grande vittoria, visto che perde il 72% rispetto all’episodio del 2013, il 64% rispetto a quello del 2014 e il 57% rispetto a quello del 2015. Ma, con un budget di 100, non può dirsi un disastro. Inoltre sappiamo tutti che i prequel sono proprio l’ultima spiaggia dei sequel dei film di successo.

Non è però il flop clamoroso di “The Marvels”, 220 milioni di dollari di budget, che incassa alla sua seconda settimana, al terzo posto, 10, 2 milioni di dollari, scendendo del 79% rispetto alla già disastrosa settimana scorsa per un totale americano di 65 milioni di dollari che diventano 161 globali. Niente rispetto al budget e alle attese. In Cina ha incassato 14, 7, in UK 7, 2, in Indonesia 5, 2, in Corea 4, 8 e in Francia 4, 8. Anche “Trolls 3”, secondo in America con 30 milioni di dollari, ha incassato come si prevedeva, visto che ha perso il 34% rispetto al Trolls del 2016 (46 milioni di dollari).

