Marco Giusti per Dagospia

Dopo aver dominato ogni giorno della passata settimana e essere arrivato ieri a 1 milione 890 mila euro, bella cifra, eh?, “C’è ancora domani”, potente dramma/commedia di e con Paola Cortellesi in bianco e nero iperfemminista e neo-neo-neorealista, stravince il weekend italiano con 4 milioni e mezzo di euro e un totalone di 12 milioni 935 mila euro. Testaccio rules! Non vorrei essere uno di quei mariti deportati al cinema a vedere il film dalle mogli che lo hanno già visto con le amiche almeno tre volte. Poveracci…

Secondo posto per il megaflop internazionale “The Marvels” di Nia da Costa con brie Larson, Teyonnah Paris e Iman Vellani, iperfemminista iperinclusivo, che si ferma a 1 milione e mezzo nel weekend, incassa ieri 523 mila euro e segna un totalino di 1 milione 868 mila euro. Il film è un disastro internazionale, la peggior apertura di un film Marvel di sempre, in America con 47 milioni di dollari che diventano 88 e mezzo globali con un budget da 275 milioni di dollari (più 100 di promozione). Va benino in Cina, 11, 8 milioni di dollari, male in UK, 4, 3m Corea del Nord, 3, 5, Francia, 3, 1, Germania, 2, 3, Giappone, 2, 2, ma il posto dove va peggio è in Italia, e la sfida tutta al femminile con Paola Cortellesi in bianco e nero è segnalata su tutti i giornali americani.

Dove si chiederanno Where’s Testaccio? Terzo posto in Italia per “Five Nights at Freddy’s”, 876 mila euro con un totale di 4 milioni 825. In America è secondo questo weekend con 9 milioni con un totale di 127 milioni e un globale di 251 e un budget di 20 milioni di dollari. Un buon affare, non c’è dubbio. Il cartone animato “Trolls 3” è quarto con 874 mila euro e un totale di 1 milione 197 mila euro grazie all’incasso di ieri, 874 mila euro. “Comandante”, il film diciamo machista italiano diretto da Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino è quinto con 700 mila euro e un totale di 2 milione 653 mila euro. Sarebbe andato meglio senza il boom di “C’è ancora domani”? Chissà…

“Killers of the Flower Moon” di Scorsese con Di Caprio, De Niro, Lily Gladstone è sesto con 288 mila euro, un totale di 4 milioni 896 mila euro. Settimo posto per “Saw X” con 273 mila euro e un totale di 3 milioni 369 mila euro. Con soli 13 milioni di dollari di budget, l’horror ha superato globalmente già i 100 milioni di incasso. Nella classifica italiana troviamo ancora “Me contro te Il film – Vacanze in Transilvania” con Sofì e Luì i due youtuber siciliani spernacchiati da Biggio e Fiorello tutti i giorni con 180 mila euro e un totale di 4 milioni e mezzo. “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller è nono con 136 mila euro e un totale di 748 mila euro.

marco giusti e dago al festival del cinema di roma

“Lubo” di Giorgio Diritti con Franz Rogowski è 11° con 70 mila euro. Sul mercato americano si sta muovendo molto bene "priscilla" di Sofia Coppola, prodotto dalla A24 e da The Apartment di Lorenzo Mieli, 4, 79 milioni questo weekend per un totale di 12, 7 milioni di dollari. Per gli interessati ricordo che “Roma santa e dannata”, il film mio e di Dago sulle notti e i vizi della capitale, si vedrà oggi domani e dopodomani a Roma all’Adriano e stasera all’Anteo di Milano alla presenza degli autori e del regista, Daniele Ciprì. E la settimana prossima sarà presente tutti i giorni all’Adriano.

