Marco Giusti per Dagospia

la sirenetta

Dura lotta in tutto il mondo tra "La sirenetta" versione afro live da musical e il più sofisticato e sperimentale "Spider-Man Across the Spider-Verse". In America "Spider-Man" ha fatto un esordio clamoroso venerdi incassando 51 milioni di dollari, mentre "La sirenetta" ne incassava solo 11 al secondo posto, e navigando quindi verso i 113 milioni nel suo primo weekend.

spider man – across the spider – verse4

Va detto anche che mentre "La sirenetta" floppava pesantemente in Cina, in parte per brutti motivi di razzismo anti-afro, "Spider-Man" ha esordito con 10 milioni dollari di incasso in due giorni. Un trionfo. E Variety si domanda perché non lo si debba avere come candidato all'Oscar.

In Italia invece ieri il nostro pubblico ha puntato decisamente su "La sirenetta", che era prima con 762 mila euro, 99 mila spettatori e un totale di 7, 6 milioni di euro contro i 616 mila euro, 79 mila spettatori e un totale di 1,8 dello Spider-Man animato. L'animazione non tradizionale, troppo innovativa di Spider-Man non è vista bene dagli italiani.

rapito di marco bellocchio 1

Al terzo posto era "Fast X" di Louis Leterrier con Vin Diesel e Jason Statham con 279 mila euro, 33 mila spettatori e un totale di 10,6 milioni di euro. "Rapito" di Marco Bellocchio, ormai al centro del dibattito nelle cene almeno romane, è quarto con 131 mila euro, 33 mila spettatori e un totale di 924 mila euro. È stata una fatica arrivare al primo milione di incasso...

vin diesel fast x

Quinto posto per l'horror "The Boogey Man" con 125 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 297 mila euro. "I guardiani della Galassia vol. 3” è sesto con 73 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 10,6 milioni di euro, seguito da "Super Mario Bros Il film" con 16 mila euro e un totale, per, di 20,2 milioni di euro. Settimo posto per "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti con 15 mila euro, 2022 spettatori e un totale di 3,8 milioni di euro.

