Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 3

Entrano molti nuovi film in classifica, ma rimane solidamente al comando “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, commedia iperfemminista iper-iper-neo-neo realista che è piaciuta anche a Giorgia Meloni, ma non credo che Salvini l’abbia capita. E’ quindi è ancora Testaccio Rules! Con 449 mila euro, 66 mila spettatori in 524 sale il film di Vision arriva a 15 milioni 231 mila euro, puntando all’incasso di “Barbie”, diciamo, magari anche più su, sognando la popolarità di un Checco Zalone, quando faceva 50-60 milioni a film.

hunger games la ballata dell’usignolo e del serpente 3

“Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente" diretto da Francis Lawrence con Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer è ancora secondo con 238 mila euro, 32 mila spettatori e un totale di 584 mila euro. La metà esatta di incasso e di spettatori di “C’è ancora domani”. Ma va detto che ha anche 200 sale in meno, cioè 336 contro 524. Vediamo cosa accadrà domani e dopodomani. Tanto conta solo il pubblico delle ragazze. “The Marvels” di Nia DaCosta con Brie Larson precipita al terzo posto con solo 60 mila euro, 8 mila spettatori in 332 sale e un totale di 2 milioni 260 mila euro. Ciaone.

thanksgiving

La new entry horror “Thanksgiving” di Eli Roth, costruire a partire dai finti trailer di “Grindhouse”, è quarto con 41 mila euro, 5.709 spettatori in 249 sale, mentre “The Old Oak” di Ken Loach, appena presentato con grande successo a Roma dallo stesso regista a Roma al cinema Troisi è quinto con 36 mila euro, 5.878 spettatori in 127 sale. Sesto posto per l’ormai esaurito “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, 33 mila euro, 5.323 spettatori in 276 sale, 2 milioni 877 mila euro di totale.

mimi il principe delle tenebre

Tra le new entries vi segnalo che lo stravagante “Dream Scenario” di Kristoffer Borgli con Nicolas Cage che entra nei sogni della gente è decimo con 19 mila euro, 2 mila spettatori in 168 sale, “Misericordia” di Emma Dante è 13° con 7 mila euro, 1030 spettatori, lo stracultissimo “Mimì Il principe delle tenebre”, opera prima di Brando De Sica, horror napoletano con pizzaiolo dal piede deforme che studia per diventare Dracula è 23° con 2.299 euro, 317 spettatori in 49 sale. Io e Ciro, fedelissimi, lo abbiamo visto ieri al Barberini al primo spettacolo, alle 15. Eravamo in otto persone. Vabbé.

