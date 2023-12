CIAK, MI GIRA! - FINALMENTE SI RAGIONA. IERI GLI ITALIANI, SMALTITI PANETTONI E POST DELLA MELONI SENZA IL CIUFFO DI GIAMBRUNO, SONO FINALMENTE ANDATI AL CINEMA - “WONKA” INCASSA 1 MILIONE 282 MILA EURO, CON 162 MILA SPETTATORI. LO SEGUE “WISH” CON 1 MILIONE 66 MILA EURO, MENTRE “SANTOCIELO” SALE AL TERZO POSTO A 865 MILA EURO - VEDIAMO COSA CAPITERÀ DOMANI CON L’ARRIVO DELLA COMMEDIA “COME PUÒ UNO SCOGLIO” CON PIO E AMEDEO. NON È UN FILM CAFONE, VI AVVERTO.… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in wonka 2

Finalmente si ragiona. Ieri, il 26 dicembre, gli italiani, smaltiti panettoni e post della Meloni senza il ciuffo di Giambruno, smaltita la prima puntata di “Rebel Moon” con la bellissima Sofia Boutella, sono finalmente andati al cinema. E “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet, maghetto e cioccolataio orfano, incassa quindi 1 milione 282 mila euro con 162 mila spettatori arrivando a 7 milioni 283 mila euro. In tutto il mondo sono già 254 milioni di dollari. Lo segue “Wish” della Disney con 1 milione 66 mila euro, 145 mila spettatori e un totale di 2 milioni 485 mila euro.

santocielo 5

“Santocielo” di Francesco Amato con Ficarra e Picone alle prese con l’Immacolata Concezione e il mito del Maschio Siculo che si ritrova incinto e da “fimminaro” diventa femminizzato, sale al terzo posto a 865 mila euro, 118 mila spettatori e un totale di 3 milione 540 mila euro. “Aquaman e il regno perduto” di James Wan col poro Jason Momoa che perderà probabilmente il posto come Aquaman, è quarto con 710 mila euro, 87 mila spettatori e un totale di 2 milioni 183 mila euro. In tutto il mondo il film, con un budget da 205 milioni, ne ha guadagnati 133. Di questi 33, 7 vengono dalla Cina, dove è il film americano di maggior successo dell’anno. Basterà per farne un successo? Non credo.

ferrari

“Ferrari” di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz è quinto con 398 mila euro, 51 mila spettatori e in totale di 2 milioni 290 mila euro. Con un budget di 95 milioni (fonte Variety) ha esordito ieri in America con 2, 8 milioni di dollari. Non si sta muovendo benissimo. Anzi. “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi si segnala ieri al sesto posto con 351 mila euro, 45 mila spettatori, e un totalone di 31 milioni 834 mila euro. In numero di spettatori ha davanti solo i film di Checco Zalone, che se ne guarda bene di scendere nella gara cinematografica natalizia. E fa bene.

pierfrancesco favino e toni servillo adagio

“One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter è settimo con 204 mila euro, 27 mila spettatori e un totale di 472 mila euro. “Adagio” di Stefano Sollima con Servillo-Mastandrea-Favino inseguiti da Adriano Giannini non si muove nemmeno a Natale, ottavo con 133 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 843 mila euro. Magari abbiamo visto troppe suburre, gomorre, ecc. “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki, favolosa commedia per cinefili, è nono con 125 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 337 mila euro.

Prendi il volo

Decimo il cartone animato della Illumination “Prendi il volo” con 124 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 2 milioni 459 mila euro. Vediamo cosa capiterà domani con l’arrivo della commedia “Come può uno scoglio” diretta da Gennaro Nunziante con i comici cafoni e foggiani Pio e Amedeo. Non è un film cafone, vi avverto. E vedremo cosa capiterà con l’arrivo il 30 dicembre di “Vacanze di Natale” di Carlo Vanzina come evento speciale che ci regala Aurelio De Laurentiis.

The Color Purple

In America, al suo primo giorno di programmazione, trionfa la versione musical da 100 milioni di budget di “The Color Purple”, diretto da Blitz Bazawuie, tratto dal romanzo di Alice Walker, con Fantasia Barrino, Halle Bailey, Tarah P. Henson, Danielle Brooks, incassando la bellezza di 18, 5 milioni di dollari. Record assoluto per l’uscita natalizia dal 2009 e secondo posto in assoluto. Già sappiamo che da noi non sarà così amato. E speriamo che esca presto. Chissà se avessimo una versione musical di “C’è ancora domani”…

timothee chalamet in wonka 3

Secondo posto per “Aquaman 2” con 10, 5 milioni di dollari, seguito da “Wonka” con 10, 3. La new entry “The Boys in the Boat” diretto da George Clooney con Callum Turner, Joel Edgerton, storia della squadra di canottaggio dell’università di Washington che partecipa come America alle Olimpiadi del 1936, incassa al suo primo giorno 5, 7 milioni, e “Ferrari” un disastroso, 2, 8, visto il budget da 95 milioni. In Francia, “Wonka” seguita a essere primo, secondo posto per “Aquaman 2” e terzo per “Les trois mousquetaires". Milady”.

