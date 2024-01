CIAK, MI GIRA! - CON LA FINE DELLE FESTE, FORTE DI UN PUBBLICO FEDELE DA ANNI, HAYAO MIYAZAKI CON IL SUO POTENTE “IL RAGAZZO E L’AIRONE” TORNA PRIMO IN CLASSIFICA. COME SI MERITA. IERI HA INCASSATO 173 MILA EURO - “SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE” DI ALESSANDRO SIANI È SECONDO CON 105 MILA EURO. E “C’È ANCORA DOMANI” MOSTRA ANCORA SEGNI DI VITALITÀ: È AL TERZO POSTO. INCREDIBILE, EH? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il ragazzo e l airone di hayao miyazaki

Con la fine delle feste, forte di un pubblico fedele da anni, Hayao Miyazaki con il suo potente “Il ragazzo e l’airone” torna primo in classifica. Come si merita. Ieri era primo con 173 mila euro, 25 mila spettatori e un totale per nulla trascurabile in nove giorni di 4 milioni 260 mila euro. Globalmente ne ha incassati già 138. Il suo diretto avversario di questo inizio 2024, “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani è secondo con 105 mila euro, 16 mila spettatori e 4 milioni 71 mila euro totali.

napoleone joaquin phoenix

E con la fine delle feste e il ritorno di Lilli Gruber, di Massimo cacciari con tinta svaporata e dei talk politici su La7, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi mostra ancora segni di vitalità al terzo posto in classifica con 70 mila euro, 12 mila spettatori e un totalone di 34 milioni 663 mila euro. Incredibile, eh? Le piattaforme aspetteranno. In attesa potete vedervi “Napoleon”, nella versione di 2 ore e mezzo passata in sala, anche se Ridley Scott ci aveva promessa una versione di 92 minuti più lunga su Apple tv+ (mah!).

perfect days di wim wenders 1

Quarto posto per il film più discusso a Roma Nord da anni, cioè “Perfect Days” di Wim Wenders col suo elegantissimo pulitore di cessi alla Corrado Augias (con quarant’anni di meno) che ha capito tutto della vita e preferisce fare un lavoro umile ma leggersi in pace Faulkner e ascoltare Lou Reed su cassetta piuttosto che entrare in competizione con un mondo che non gli piace, 65 mila euro, 10 mila spettatori adoranti e un totale di 788 mila euro. Reo di non averlo capito, di aver sottovalutato il suo messaggio, ma soprattutto di essermi addormentato in sala, già progetto di rivederlo (insomma…).

perfect days di wim wenders 2

Tra le signore di Prati-Pinciano-Parioli già si progettano visioni collettive con dibattito. Ho sentito che è preferibile vederlo al Quattro Fontane piuttosto che al Giulio Cesare, fa più Wenders… Ma confesso di averlo trovato noioso e forse anche un po’ irritante, con la sua lezioncina di vita. Penso anche che se non ci fosse stato un protagonista figo e in forma come Koji Yakushi non vi sarebbe piaciuto così tanto. Un Marcello Mastroianni non sarebbe riuscito a pulire i cessi così bene, anche perché lo avrebbe fatto con la sigaretta in mano. Poco elegante. Valerio Mastandrea, il Mastroianni che ci meritiamo, ormai non riuscirebbe nemmeno a chinarsi.

STEFANO ACCORSI - FABIO DE LUIGI 50 KM ALL'ORA

Ha fatto più o meno lo stesso incasso il film cafone dei comici foggiani Pio e Amedeo, “Come può uno scoglio”, che sembra abbiano già litigato e rotto con il loro regista, Gennaro Nunziante, ovvio barese lui foggiani loro…, 65 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 3 milioni e mezzo. Però, al pubblico radical chic di Roma Nord, “Come può uno scoglio” non piace. Seguono “Wonka”, scivolato al sesto posto con 56 mila euro e un totale di 12,9 milioni, ma globali sono ben 468 milioni, la commedia nordica “50 km all’ora” con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi con 41 mila euro, seimila spettatori e un totale di 1, 2 milioni.

Aquaman e il regno perduto

“Aquaman e il regno perduto” con coattissimo Jason Momoa è ottavo con 37 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 5, 2 milioni. Globali, grazie agli incassi cinesi, sono 337 milioni di dollari. Non è proprio un flop, anche se credo che non basteranno i 337 milioni per dare vita a un Aquaman 3. “Wish”, il cartone della Disney molto visto queste feste, scivola al nono posto con 35 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 8, 1 milioni, mentre “Wonder White Bird” è decimo con 20 mila euro, tremila spettatori e 475 mila euro di incasso.

