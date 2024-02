CIAK, MI GIRA! ALLA FINE “TUTTI TRANNE TE”, MISCHIONE DI CLASSICO SHAKESPEARIANO E DI NUOVA COMMEDIA MATRIMONIALE LESBO, ESPLODE IN SALA CON UN INCASSO DA BEN 671 MILA EURO, 84 MILA SPETTATORI. ALLA FACCIA DI SANREMO – LO SEGUE, DISTANZIATO PROPRIO DI POCO, “POOR THINGS – POVERE CREATURE!”, FANTASY IPERFEMMINISTA DI YORGOS LANTHIMOS: 649 MILA EURO, 86 MILA SPETTATORI – TERZO POSTO PER “I SOLITI IDIOTI 3 – IL RITORNO” DI BIGGIO&MANDELLI CON 309 MILA EURO E 38 MILA SPETTATORI – ESORDIO DISASTROSO PER IL KOLOSSAL DI APPLE TV+ “ARGYLLE”… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Alla fine “Tutti tranne te” di Will Gluck con i bonazzi Sydney Sweeney e Glen Powell, mischione di classico shakespeariano e di nuova commedia matrimoniale lesbo ambientata in Australia con i due protagonisti etero che mentre si amano e si odiano rovinano la festa a tutti, comprese le spose, esplode in sala ieri con un incasso da ben 671 mila euro, 84 mila spettatori portando il totale del film a 3 milioni 216 mila euro. Alla faccia di Sanremo.

Lo segue, distanziato proprio di poco, “Poor Things – Povere creature!”, fantasy iperfemminista di Yorgos Lanthimos con Emma Stone nei panni della Creatura di Frankenstein alla ricerca della sua identità tra buone letture, Emerson e Goethe e una frenetica attività sessuale, 649 mila euro, 86 mila spettatori e un totalone di 4 milioni 91 mila euro. Mica male.

Terzo posto per “I soliti idioti 3 – Il ritorno” di Biggio&Mandelli, 309 mila euro, 38 mila spettatori e un totale di 2 milioni 946 mila euro. Abbiamo capito che quando un film italiano arriva a 3 milioni è comunque un successo.

Esordio disastroso per il kolossal grottesco-spionistico da 200 milioni di dollari di Apple Tv+ ,“Argylle” di Matthew Vaughn con Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Dua Lipa ieri quarto con 178 mila euro, 22 mila spettatori e un totale di 282 mila euro. In America ha fatto il suo esordio venerdì con 6, 5 milioni di dollari e una previsione di 17 milioni nel weekend. Il primo flop a alto rischio dell’anno. Ma alla Apple non si preoccupano troppo.

Quinto posto per il ben più solido “Perfect Days” di Wim Wenders con 137 mila euro, 19 mila spettatori e un totale di 4 milioni 191 mila euro. Lo seguono “Pare parecchio Parigi” di Pieraccioni con Chiara Francini, 137 mila euro, un totale di 2 milioni 779 mila euro e “The Holdovers” di Alexander Payne con Paul Giamatti professore inflessibile nel college americano degli anni ’70, 121 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 1 milione 463 mila euro.

La new entry “The Warrior – The Iron Claw” con Zac Efron e Jeremy White Allen Fratelli lottatori di wrestling nell’America degli anni ’80 è nono con 78 mila euro, 10 mila spettatori e un totalino di 136 mila euro. Vedo che in Francia è invece primo “La zona di interesse” di Jonathan Glazer, seguito da “Argylle” e “Tutti tranne te”. Solo quinto “Povere creature”.

