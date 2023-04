5 apr 2023 11:00

CIAK, MI GIRA - IN UNA GIORNATA CINEMATOGRAFICA ALQUANTO SOTTOTONO, “DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI” CON 64 MILA EURO SUPERA “JOHN WICK 4”, CHE SI FERMA A 61 MILA EURO - AL TERZO POSTO NON TROVIAMO LA SOLITA FOLLA DEI FILM ITALIANI PER IL PUBBLICO PIÙ VECCHIO, MA IL DOCUMENTARIO D’ARTE “PERUGINO – RINASCIMENTO IMMORTALE” CON 28 MILA EURO E 3.368 SPETTATORI - PER FORTUNA OGGI ESCE “SUPER MARIO BROS – IL FILM” E DOMANI ESCE IL KOLOSSAL FRANCESE DA 75 MILIONI DI BUDGET “I TRE MOSCHETTIERI – D'ARTAGNAN"... - VIDEO