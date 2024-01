CIAK, MI GIRA! - NEL GIORNO DELLA BEFANA TRIONFA LA COMMEDIA NAPOLETANA SCIUÉ SCIUÉ! IL FILM DI ALESSANDRO SIANI “SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE”, CON 805 MILA EURO E 108 MILA SPETTATORI, SUPERA ABBONDANTEMENTE IL POTENTE ULTIMO CAPOLAVORO DI HAYAO MIYAZAKI, “IL RAGAZZO E L’AIRONE”, SECONDO CON 649 MILA EURO E 83 MILA SPETTATORI – QUEI GENI DELLA NEXO HANNO PIAZZATO IERI UNA NUOVA USCITA DI “VACANZE DI NATALE” DEI VANZINA IN 153 SALE… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Trionfa la commedia napoletana sciué sciué! Proprio il giorno della Befana la commedia di Alessandro Siani targato 01, “Succede anche nelle migliori famiglie”, con 805 mila euro e 108 mila spettatori spalmati in 415 sale, supera abbondantemente il potente ultimo capolavoro di Hayao Miyazaki targato Lucky Red, “Il ragazzo e l’airone”, secondo con 649 mila euro, 83 mila spettatori in 421 sale.

Nell’incasso totale è però superiore il film giapponese, 3 milioni 402 mila euro contro 3 milioni 216 mila euro del film di Siani. E penso che oggi la cosa possa ripetersi anche se, il pubblico del 1° gennaio e dell’Epifania è proprio il pubblico che di solito non va al cinema. Ma ieri ho visto le sale piene (anche gli ospedali per Covid, ahimé…) un po’ ovunque.

Perfino “Perfect Days”, il film giapponese di Wim Wenders dove non accade proprio nulla per due ore a parte seguire il protagonista che pulisce i cessi pubblici di Tokyo, ieri sera al Giulio Cesare era pieno sia alle 20 che alle 21, 15. ‘na dormita…

Terzo posto per “Wonka”, 539 mila euro, 68 mila spettatori in 428 sale per un totale di 12,4 milioni, quarto per “Wish” con 525 mila euro, 71 mila spettatori in 522 sale con un totale di 7,5 milioni.

Ma è stata una buona giornata per quasi tutti i film del momento, anche per le nostre sciagurate commedie. “50 km all’ora” con Fabio de Luigi e Stefano Accorsi, unica commedia nordica, è quinto con 469 mila euro, 62 mila spettatori e un totale di 792 mila euro in tre giorni. La commedia foggiana “Come può uno scoglio” con Pio e Amedeo è sesto con 399 mila euro, 52 mila spettatori e un totale di 3 milioni.

PERFECT DAYS - WIM WENDERS

“Aquaman e il regno perduto” settimo con 283 mila euro, 34 mila spettatori e un totale di 4,9 milioni. Il potente “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi scende all’ottavo posto ma con altri 280 mila euro che lo portano a 34 milioni 290 mila euro per la gioia di Fremantle (si scrive con una e solamente…) e Vision. Vedrete che da domani, nelle giornate normali, tornerà a salire.

“Perfect Days” di Wim Wenders, il film che tutti i sessanta-settantenni di Roma Nord chissà perché devono vedere, è nono con 225 mila euro, 31 mila spettatori e 437 mila euro totali. Una mia amica mi scrive da Padova che è il film “più noioso dell’universo”. Temo sia vero.

PERFECT DAYS - WIM WENDERS

“Wonder White Bird”, melò diretto da Marc Forster è decimo con 174 mial euro, 23 mila spettatori e un totale di 300 mila euro. Quei geni della Nexo, i distributori di film-evento e documentari, hanno piazzato ieri una nuova uscita di “Vacanze di Natale” dei Vanzina in 153 sale che hanno portato altre centomila euro di incasso al film al 13° posto. Non si muove il povero “The Miracle Club”, la commedia coi vecchi inglesi che vanno a Lourdes (chissà perché…), fermo al 17° posto con 32 mila euro.

In America le cose sono cambiate e l’horror con una poraccia che nuota di notte in piscina e viene tormentato da un diavolo malvagio, “Night Swim”, diretto da Bryce McGuire, autore di un corto identico del 2014, con la Kerry Condon di “Gli spiriti dell’isola”, malgrado le pessime critiche, nel giorno di venerdì 5 era primo con 5,2 milioni di dollari, seguito da “Wonka” con 4, 3 milioni e da “Anyone but You” con 3, 2.

come puo uno scoglio

Da noi non se lo sarebbe filato nessuno l’horror con Kerry Condon che nuota di notte. In Francia è invece ancora primo “Wonka”, seguito da “Aquaman 2” e da “I tre moschettieri. Milady”. Leggo che il 13 marzo arriverà sugli schermi francesi “C’è ancora domani” col titolo “Il reste encore demain”.

