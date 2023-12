CIAK, MI GIRA! - GRAN VOGLIA DI CIOCCOLATO. “WONKA” STRAVINCE IN ITALIA E IN TUTTO IL MONDO CON 14 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA NEL SUO GIORNO D’APERTURA,E UNA PROIEZIONE DI 57 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI - IN ITALIA, MENTRE MELONIANI E ASPIRANTI MELONIANI, PURE ANTONIO MONDA ALLA RICERCA DELLA DIREZIONE DELLA BIENNALE CINEMA, SI RADUNAVANO A ATREJU COME FOSSE STATA LA FESTA DE’ NOANTRI, TIMOTHEE CHALAMET CANTERINO E BALLERINO SBANCAVA AL CINEMA CON 1 MILIONE 133 MILA EURO… - VIDEO

timothee chalamet in wonka 2

Marco Giusti per Dagospia

Gran voglia di cioccolato. “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet canterino e ballerino, non sarà Gene Kelly ma è più mobile di Valerio Mastandrea, stravince in Italia e in tutto il mondo. 14 milioni di dollari in America nel suo giorno d’apertura, e una proiezione di 35 nel weekend, 43 milioni dai mercati esteri, e quindi un totalino da 57 milioni di dollari. Il budget, ricordiamo, è di 135 milioni di dollari, deve quindi arrivare a 400 milioni per guadagnare.

ficarra e picone in santocielo 2

In Italia, mentre meloniani e aspiranti meloniani, pure Antonio Monda alla ricerca della direzione della Biennale Cinema, si radunavano a Atreju come fosse stata la Festa de’ Noantri, “Wonka” sbanca al cinema con un incassuccio da 1 milione 133 mila euro, ben 155 mila spettatori per un totale in tre giorni di 2 milioni 101 mila euro. Vedo che in Francia ieri era primo con 185 mila biglietti strappati. Al secondo posto troviamo “Santocielo” di Francesco Amato con Ficarra e Picone che rivedono a modo loro l’idea dell’Immacolata Concezione e femminizzano con la maternità il masculo siculo tipico, cioè Ficarra, per fargli capire che il mondo oggi è femmina.

ferrari di michael mann 1

453 mila euro, 63 mila spettatori e un totale in tre giorni di 783 mila euro. Terzo posto per “Ferrari” di Michael Mann con il pennellone Adam Driver e Penelope Cruz che fanno i tipici modenesi. Ma in un film internazionale da oltre 200 milioni di budget a chi lo fai fare Ferrari? A Andrea Roncato? Incassa ieri 303 mila euro, 39 mila spettatori con un totale di 707 mila euro. Scivola al quarto posto, con 188 mila euro, 25 mila spettatori e un totalone da 30 milioni 388 mila euro “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con Mastandrea in versione marito testaccino infame coi baffi e canotta che mena la moglie (“Me le fa uscì dalle mani”).

gianmarco franchini e pierfrancesco favino in adagio

Meglio però, e questo mi sembra strano, di “Adagio” di Stefano Sollima con Servillo-Favino e Mastandrea in versione “Paul Niuman”, ex-bandito di San Lorenzo ora cieco che gira per casa in ciavatte (sono Crocs?). 148 mila euro, 20 mila spettatori e un totale di 260 mila euro. Sesto il cartone animato della Illumination “Prendi il volo” con 127 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 1,9 milioni di euro. “Un colpo di fortuna”, il film francese dell’ottantenne Woody Allen che piace solo agli italiani è settimo con 125 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 1, 5 milioni.

josh o connor in la chimera

“Napoleon” dell’ottantenne Ridley Scott è ottavo con 105 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 7, 4 milioni di euro. Il film concerto coreano “Seventeen Tour 'Follow' To Japan: Live Viewing” di Hybe&Plebis con Choi Seung-cheol, Joshua Hong, Jun, Moon Won-young è nono al suo primo giorno con 66 mila euro e 3 mila spettatori. Al decimo posto troviamo “La chimera” di Alice Rohrwacher con Josh O’Connor e Isabella Rossellini, 33 mila euro, 4.570 spettatori in 51 sale e un totale di 576 mila euro.

il ragazzo e l’airone 3

In America, venerdì, dietro “Wonka” di Paul King che esordiva con 14 milioni di dollari, in realtà 10+4 di anteprime, troviamo “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki con 1,4 milioni di dollari, per un totale americano di 19 milioni e globale di 106 milioni. Terzo “Godzilla Minus One” con 1, 3 milioni, che diventa 30 milioni totali americani, e 60 globali.

