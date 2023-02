CIAK, MI GIRA - GRAZIE AGLI INCASSI DI DOMENICA, IL POTENTE “GLI SPIRITI DELL’ISOLA” VINCE IL BOX OFFICE DEL WEEKEND ITALIANO CON 709 MILA EURO E BATTE IL CONCERTO LIVE DEL GRUPPO COREANO BTS, “BTS YET TO COME IN CINEMAS”, SECONDO CON 679 MILA EURO - IL CAMPIONE ITALIANO, LA COMMEDIA DARK “IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA” DI PAOLO GENOVESE, ALLA SUA SECONDA SETTIMANA, È TERZO CON 554 MILA EURO, MALGRADO 571 SALE, E UN TOTALE DI 1,6… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the banshees of inisherin

Alla fine, grazie agli incassi di domenica, il potente “Gli spiriti dell’isola” scritto e diretto da Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, trionfo di virilità e cocciutaggine irlandese, ma anche di grandi attori, vince il box office del weekend italiano con 709 mila euro, in 375 sale, e batte quindi il concerto live del gruppo coreano BTS, cioè “BTS Yet To Come in Cinemas”, secondo con 679 mila euro. Il campione italiano, la commedia dark “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy, alla sua seconda settimana, è terzo con 554 mila euro, malgrado 571 sale, e un totale di 1, 6.

BUSSANO ALLA PORTA 5

Quarto l’ormai calante “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron. Con 466 mila euro e un totale di 43, 9 milioni di euro. Al quinto posto troviamo il campione francese, anzi gallo, “Asterix e Obelix – Il regno di mezzo” con Guillaume Canet, anche regista, e Gilles Lellouche come Asterix e Obelix, 462 mila euro, ma forte di 409 sale. Solo sesto, confesso che pensavo funzionasse meglio, il bellissimo mystery-fantasy “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan con Dave Bautista che ti bussa alla porta, 418 mila euro, in sole 319 sale.

everything everywhere all at once 8

In America alla sua prima settimana è primo con 14, 2 milioni di dollari, nella prima settimana senza “Avatar 2” al comando. “Me contre Te Il Film – Missione giungla” è settimo con 413 mila euro e un totale di 4, 4, seguito da “The Plane” con Gerard Butler con 331 mila euro e un totale di 1, 1. "Babylon" di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie finisce al nono posto con 293 mila euro e un totale di 2,1 milioni di euro. Il grande noir di Park Chan-wook “Decision to Leave” è 11° con 139 mila euro ma sole 74 sale , seguito dal potente “Everything Everywhere All At Once” con 117 mila euro e 151 sale.

Assassin Club

Tra i film usciti questa settimana troviamo al 25° posto “Assassin Club” di Camille Delamarre con Noomi Rapace, Sam Neil e il mio amico G-Max con 10.412 euro, 77 sale tutte multiplex, e al 26° il potente filmone di Bollywood “Pathaan”, 10.411 euro, che avrei voluto vedere se solo lo avessi trovato. In tutto questo, trovo incredibile che non esistano altri film italiani, con tutte le commedie che si producono e vengono schiaffate sulle piattaforme, da distribuire al cinema. Sarebbe stato il weekend giusto, non c’era un film comico. A parte Asterix…

80 for brady

In America, insomma, Avatar2 scende al terzo posto dopo 8 weekend vinti di seguito e vince alla sua prima settimana “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan con 14, 2 milioni di dollari, che diventano 21, 2 come incasso globale. La commedia con le signore d’età, Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field, Rita Moreno, che vanno a vedere il loro idolo Tom Brady nella finale di Super Bowl del 2017, cioè “80 for Brady”, che dubito possa mai arrivare da noi, è secondo con 12, 5 milioni di dollari. Trionfo del football americano e delle vecchie signore.

MARGOT ROBBIE - BABYLON

“Avatar2” si deve accontentare di un terzo posto con 10 milioni di dollari e un globalino di 2 miliardi 174 milioni. In Francia è primo, come si prevedeva, “Asterix e Obelix – Il regno di mezzo”, che seguita a dividere il pubblico e non piace proprio ai critici, “Avatar 2” è secondo e “Babylon” terzo.

tar cate blanchett 11

Intanto al Londra, al Critics’ Choice Film Award, “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett vince come film dell’anno, attrice dell’anno, regista dell’anno. “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh vince invece come attore dell’anno, Colin Farrell, non protagonista dell’anno, Barry Keoghan,, non protagonista femminile dell’anno, Kerry Condon, sceneggiatura dell’anno e perfino film anglo/irlandese dell’anno. Miglior film straniero va a “Decision to Leave” di Park Chan-wook in coppia con l’irlandese “The Quiet Girl” di Colm Bairead, che in Inghilterra è visto come un film non inglese. Charlotte Welles è premiata come regista emergente inglese dell’anno per “Aftersun”.

