CIAK, MI GIRA - GLI INCASSI? PIÙ O MENO IDENTICI A QUELLI DI IERI. IL FILM CONCERTO-EVENTO “LUCIANO LIGABUE – 30 ANNI IN UN GIORNO” È PRIMO CON 122 MILA EURO E 10.202 SPETTATORI. LO SEGUE DA VICINISSIMO “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” CON 68 MILA EURO - AL TERZO POSTO TROVIAMO “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE” , 52 MILA EURO, PRECIPITA AL QUARTO POSTO IL FLOP INTERNAZIONALE “SHAZAM! FURIA DEGLI DEI” … - VIDEO

Luciano Ligabue – 30 anni in un giorno

Marco Giusti per Dagospia

Gli incassi? Più o meno identici a quelli di ieri. Il film concerto-evento “Luciano Ligabue – 30 anni in un giorno” è primo con 122 mila euro e 10.202 spettatori. Lo segue da vicinissimo “Everything Everywhere All At Once” dei Daniel con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis forte di ben 7 Oscar con 68 mila euro, 11.224 spettatori, quindi più spettatori di Ligabue, ma a minor prezzo, leggi quelli del pomeriggio che pagano meno. Il totale, ma potrebbe crescere questo fine settimana, 1 milione 764 mila euro.

brendan fraser the whale

Al terzo posto troviamo “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino poliziotto a Milano stretto fra cinesi e parenti calabresi, 52 mila euro, 9.346 spettatori e un totale di 2 milioni 57 mila euro. Precipita al quarto posto il flop internazionale “Shazam! Furia degli dei” di David Sandberg con Zachary Levi e Helen Mirren, 49 mila euro, 7.826 spettatori e un totale di 937 mila euro. Quinto è “The Whale” di Darren Aronofsky con Brendan Fraser spiaggiato sul divano, 43.878 euro e un totale di 2,8 milioni. Sesto, ma quasi a pari merito, è “Creed III” con 43.141 euro e un totale di 6, 3.

Scream VI

Settimo “Scream VI” con 32 mila euro e un totale di 1, 4 milioni. Ottavo, molto distanziato, è “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, 10.852 euro e un totale di 752 mila euro. L’unica nota davvero interessante di questi giorni sono i piagnistei sul flop epocale di “Shazam!”” e le guerre in corso tra personaggi e dirigenti della D.C.Comics. Zachary Levi, protagonista di “Shazam!” rivela che i fan di Zack Snyder, cacciato dall’universo della D.C. assieme al Superman di Henry Cavill, hanno gufato contro “Shazam!2” solo per vendetta.

shazam! furia degli dei 4

Ci sta. E’ triste ma ci sta. Ci sta meno che Dwayne Johnson non abbia voluto un cameo di Shazam alla fine di “Black Adam” e non abbia voluto apparire lui in cameo su “Shazam!”. Altro che gli scontri tra Renzi e Calenda…

