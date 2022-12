CIAK, MI GIRA - INCASSONI IERI. CINEMA PIENI. MA SOLO PER QUEI TRE QUATTRO FILM IN TESTA ALLA CLASSIFICA - LA FETTA MAGGIORE SE LA PAPPA “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” CON 3 MILIONI 121 MILA EURO, 345 MILA SPETTATORI IN 584 SALE - QUALCOSA RESTA A “IL GRANDE GIORNO” CON ALDO GIOVANNI E GIACOMO E A “LE OTTO MONTAGNE” DI FELIX VAN GROENINGEN CON BORGHI & MARINELLI, QUASI UN CINEPANETTONE ALLA BOLDI & DE SICA IN CHIAVE FILOSOFICO-MONTANARA - IL RESTO È DAVVERO POCA COSA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER

Incassoni ieri. Cinema pieni. Ma solo per quei tre quattro film in testa alla classifica. Dei 5 milioni 711 mila euro di incasso di Santo Stefano infatti, maggiori di ben 2 milioni in più rispetto all’anno scorso, la fetta maggiore, ma direi quasi tutto, se la pappa “Avatar: la via dell’acqua” con 3 milioni 121 mila euro, 345 mila spettatori in 584 sale per un totale di 20 milioni 470 mila euro. Qualcosa resta alla commedia nordica, educata, non volgare, pensata per un pubblico dai sessanta in su “Il grande giorno” con Aldo Giovanni e Giacomo con 1 milione 130 mila euro, 153 mila spettatori in 541 sale per un totale di 2, 4 milioni.

alessandro borghi luca marinelli le otto montagne

Qualcosina anche a “Le otto montagne” di Felix van Groeningen con Borghi & Marinelli, quasi un cinepanettone alla Boldi & De Sica in chiave filosofico-montanara, 432 mila euro, 59 mila spettatori in 397 sale per un totale di 882 mila euro. E un po’ di avanzi al “Gatto con gli stivali 2”, 355 mila euro per un totale di 3, 2 milioni di euro, a “The Fabelmans” di Steven Spielberg, altro film a rischio pennica dopo le magnate di Natale, 300 mila euro, 41 mila spettatori in 452 sale per un totale di 703 mila euro e a “Whitney”, 164 mila euro con 345 mila euro.

masquerade - ladri d amore

Il resto è davvero poca cosa. “Masquerade – Ladri d’amore” 30 mila euro con 4.307 spettatori in 113 sale, “Ernest e Celestine – L’avventura delle sette note” 28 mila euro, 4.131 spettatori in 204 sale. I due milioni in più rispetto al 2021, insomma, se li sono presi tutti o quasi “Avatar 2” e un pizzico “Il grande giorno”. Non ci illudiamo che sia avvenuto un qualche miracolo.

film babylon 8

Del resto “Avatar: La via dell’acqua” viaggia ormai con un totale globale di 889 milioni e punta a superare il miliardo. Ieri, in America, ha incassato 26 milioni di dollari lasciando “Il gatto con gli stivali 2” con una ciotola di latte da 7, 5 milioni di dollari, mentre “Whitney” stava a 2 milioni e “Babylon”, floppone già ribattezzato “BOMBylon” a 1, 7. Magari è anche un buon film.

AVATAR THE WAY OF WATER film babylon 5 film babylon 6 AVATAR THE WAY OF WATER 2 film babylon 7 il grande giorno aldo giovanni e giacomo 7 il grande giorno aldo giovanni e giacomo film babylon 9 il grande giorno aldo giovanni e giacomo 6 the fabelmans 8 whitney una voce diventata leggenda 6 il grande giorno locandina whitney una voce diventata leggenda 3 whitney una voce diventata leggenda 5 le otto montagne luca marinelli le otto montagne IL GATTO CON GLI STIVALI 2 il gatto con gli stivali 2. 3 masquerade - ladri d amore masquerade - ladri d amore luca marinelli le otto montagne il gatto con gli stivali 2. 2 avatar way of water

film babylon 4 Ernest e Celestine – L avventura delle sette note Ernest e Celestine – L avventura delle sette note Ernest e Celestine – L avventura delle sette note whitney una voce diventata leggenda 4 the fabelmans 6 the fabelmans 7 the fabelmans 9