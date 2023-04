CIAK, MI GIRA - INCASSUCCI ANCHE IERI. “SUPER MARIO BROS – IL FILM”, IL PIÙ AMATO CARTOON DELLA STAGIONE, È SALDAMENTE IN CIMA ALLA CLASSIFICA DI IERI CON 132 MILA EURO E 18.653 SPETTATORI - LO INSEGUE “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI CON 107 MILA EURO, 16.286 SPETTATORI MA LA BELLEZZA DI 484 SALE A LORO DISPOSIZIONE E UN TOTALE DI 1 MILIONE 786 MILA EURO. OVVIAMENTE NON ESISTE UN ALTRO FILM ITALIANO CHE POSSA OSCURARLO IN CIRCOLAZIONE…

Marco Giusti per Dagospia

Incassucci anche ieri. “Super Mario Bros – Il film”, il più amato cartoon della stagione, è saldamente in cima alla classifica di ieri con 132 mila euro e 18.653 spettatori in 370 sale con un totale di 17 milioni 226 mila euro. In tutto il mondo è arrivato a 898 milioni di dollari. Lo insegue “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti con 107 mila euro, 16.286 spettatori ma la bellezza di 484 sale a loro disposizione e un totale di 1 milione 786 mila euro. Ovviamente non esiste un altro film italiano che possa oscurarlo in circolazione. Terzo posto per l’horror “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin con 104 mila euro, 13.766 spettatori, 344 sale, e un totale di 1 milione 692 euro (e 50 milioni di dollari in totale globale).

Al quarto posto, ma è possibile che tra sabato e domenica cresca, troviamo l’anime giapponese “Suzume” con 66 mila euro, 9.194 spettatori in 273 sale e un totale, in due giorni di 135 mila euro. Ma a livello globale l’incasso è di 164 milioni di dollari. Quinto poto per il buon film di fantascienza “65: Fuga dalla terra” con Adam Driver con 46 mila euro, 7 mila spettatori in 266 sale, e un totale di 75 mila euro in due giorni. Sesto posto per “L’esorcista del Papa” di Julius Avery con Russell Crowe esorcista in lambretta con 37 mila euro, 5 mila spettatori in 218 sale e un totale di 2 milioni 158 mila euro. Si pensava meglio alla fine della prima settimana. Solo settimo il faticoso ma notevole horror psicologico di Ari Aster “Beau ha paura” con Joaquin Phoenix che ha un problemino con la mamma e col mondo, 34 mila euro, 5 mila spettatori in 264 sale e un totale di 65 mila euro. Il fatto che duri tre ore e non sia proprio un horror magari lo penalizza parecchio. E non è un film facile.

La new entry francese “Mon Crime – La colpevole sono io” di François Ozon con Isabelle Huppert e Fabrice Luchini naviga al decimo posto con 26 mila euro, 4 mila spettatori in 222 sale e un totale in tre giorni di 112 mila euro. Sono ancora in sala, fortunatamente, buoni film come “November. Cinque giorni dopo il Bataclan” di Cedric Jimenez, 29° posto, e “As bestas” di Roderigo Saroyan al 18° posto. Ma si sta già scaldando in tutto il mondo “I guardiani della galassia 3”…

