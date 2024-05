CIAK, MI GIRA! - IN ITALIA IL PUBBLICO DEI RAGAZZETTI E, SOPRATTUTTO, DELLE RAGAZZETTE, È PAZZO DI “CHALLENGERS”, DI LUCA GUADAGNINO COL TRIANGOLO FORMATO DA ZENDAYA-JOSH O’CONNOR-MIKE FAIST, CHE INCASSA ALTRI 255 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 34 MILA SPETTATORI - AL SECONDO POSTO TROVIAMO “BACK TO BLACK”, CON 76 MILA EURO, 10 MILA SPETTATORI - MEDAGLIA DI BRONZO PER "CONFIDENZA": 68 MILA EURO, 10 MILA SPETTATORI...

Marco Giusti per Dagospia

CHALLENGERS

Ormai nel pieno della campagna elettorale, con manifesti di “Con Giorgia”, di Salvini che protegge “la casa e l’auto” come i vecchi santini che si attaccavano al cruscotto, di Tajani in versione acchiappa fantasmi che si presenta con il povero Berlusconi defunto, in Italia il pubblico dei ragazzetti e, soprattutto, delle ragazzette, è ancora pazzo di “Challengers” di Luca Guadagnino col triangolo formato da Zendaya-Josh O’Connor-Mike Faist, che ieri incassa altri 255 mila euro portando al cinema 34 mila spettatori per un totale di 1 milione 843 mila euro. Con gli incassi di oggi supererà i due milioni in una settimana.

CHALLENGERS

Vedo che va bene anche in America, lunedì primo con 1,6 milioni in più che portano il film a un totale di 16, 6 milioni di dollari e a 26, 9 globali. E in UK dove ha vinto il weekend con 1, 6 milioni di sterline. In Francia, dove era sesto, risale ieri di due posizioni al quarto posto.

Al secondo posto da noi troviamo “Back to Black”, il biopic su Amy Winehouse diretto da Sam Taylot-Johnson con Marisa Abela con 76 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 1 milione 823 mila euro. Terzo posto per “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini, 68 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 894 mila euro. Risale al quarto posto l’ottimo “Civil War” di Alex Garland con Kirsten Dunst e Wagner Moura con 61 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 1 milione 437 mila euro.

marisa abela in back to black

Quinto posto per “Ghostbusters: Minaccia glaciale” di Gil Kenan con Paul Rudd con 47 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 2, 4 milioni, La commedia abruzzese “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Albanese & Raffaele sta resistendo alle novità al sesto posto con 31 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 6, 6 milioni. Settimo “Cattiverie a domicilio” con Olivia Colman e Jessie Buckley. Vedo che il documentario “Anselm” di Wim Wenders dedicato all’artista Anselm Kiefer è entrato in classifica al decimo posto con 22 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 55 mila euro.

federica rosellini ELIO GERMANO CONFIDENZA

“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, dopo essere uscito in Francia, dove ha incassato 4 milioni, è uscito anche in UK, coi manifesti che lo lanciano come “il film che ha battuto Barbie”, piazzato al terzo posto con 993 mila sterline dietro “Challengers”, 1, 6 milioni di sterline, e “Back to Black” 1, 4 milioni, e in Spagna, col titolo “Siempre nos quedara manana”, dove ha aperto con 32 mila euro di incasso in 115 sale.

E ha aperto in Giappone in questi giorni la rassegna del cinema italiano. I bookmakers lo vedono sicuro vincitore come miglior film e miglior attrice protagonista anche ai David di Donatello del 3 maggio. Per la regia il favorito sembra sia Matteo Garrone per “Io capitano”.

