CIAK, MI GIRA - IN ITALIA SI CONSUMA UNO SCONTRO STELLARE TRA “SUPER MARIO BROS – IL FILM” CON TUTTI I SUOI FUNGHETTI ROSSI E BIANCHI E SUPERNANNI CON TUTTE LE SUE BANDIERE ROSSE, LE CRITICHE AI SABOT E I SUOI SE SULLE SCELTE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO NEL 1956. VA DETTO PERÒ CHE SUPER MARIO (IERI A 333 MILA EURO) HA SOLO 436 SALE, MENTRE “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI MORETTI (IERI 254MILA €) HA LA BELLEZZA DI 514 SALE. UN PO’ DI BONUS E DI FUNGHETTI CON LE STELLINE, INSOMMA, LE HANNO DATE ANCHE A SUPER NANNI...

Marco Giusti per Dagospia

super mario bros il film. 9

Mentre “Super Mario Bros – Il film” naviga trionfalmente verso il suo primo miliardo di dollari questo weekend, in Italia si consuma uno scontro di memorie e di nostalgie tra i fan dell’eroe della Nintendo con tutti i suoi funghetti rossi e bianchi e i fan di di SuperNanni con tutte le sue bandiere rosse, le sue critiche ai sabot e i suoi se sulle scelte del Partito Comunista Italiano nel 1956.

Uno scontro stellare che vede ieri Super Mario a 333 mila euro, 44.825 spettatori e un totale di 17 milioni 559 mila euro, e Super Nanni a 254 mila euro, 35.528 spettatori con 2 milioni 41 mila euro totali. Va detto però che Super Mario ha solo 436 sale, e fa 106 spettatori a sala, mentre “Il sol dell’avvenire” di Super Nanni ha la bellezza di 514 sale, e quindi scende a 69 spettatori a sala. Un po’ di bonus e di funghetti con le stelline, insomma, le hanno date anche a Super Nanni insomma per reggere il secondo posto.

super mario bros il film. 8

Al terzo posto troviamo l’horror “La casa – Il risveglio del male” di lee Cronin con 201 mila euro, 25.258 spettatori in 351 sale, 71 a sala, e un totale di 1 milione 894 mila euro. L’incasso globale è di ben 50 milioni di dollari. Quarto posto per il fantascientifico “65: fuga dalla terra” con Adam Driver, 109 mila euro, 15.407 spettatori in 266 sale e un totale in due giorni di 185 mila euro.

nanni moretti

Quinto l’anime di Makoto Shinkai “Suzume” con 105 mila euro, 13.614 spettatori in 274 sale e un totale di 240 mila euro in due giorni. Sesto posto per la commedia francese di François Ozon “Mon crime – la colpevole sono io” con 89 mila euro, 13.054 spettatori in 224 sale e un totale, in tre giorni di 202 mila euro. La new entry “Beau ha paura”, horror psicologico di tre ore scritto e diretto da Ari Aster con joaquin Phoenix non sta funzionando. E’ solo 11° con 56 mila euro, 7.917 spettatori in 263 sale, 30 a sala, e 121 mila euro totali in tre giorni. Ahi!.

nanni moretti il sol dell'avvenire nanni moretti