ant man and the wasp: quantumania 4

Marco Giusti per Dagospia

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” di Peyton Reed con la sua famiglia di supereroi insettosi alle prese con il Mondo Quantico vince nella sua settimana in tutto il mondo o quasi, ma non convince del tutto. Incassa un totale globale di 357 milioni di dollari. Di questi 104 solo in America nel suo primo weekend. Ma in Cina, dove ha fatto il suo esordio come ai vecchi tempi, pur primo, incassa solo 19,4 milioni di dollari contro i 68 milioni che fece al suo esordio il vecchio “Ant-Man and The Wasp”.

zlatan ibrahimovic asterix e obelix il regno di mezzo

In UK incassa 10 milioni, in Messico 8, 7, in Corea del Sud 7, 2, in Australia 5, 3. In Francia, ad esempio, incassa 4, 5 milioni, ma è terzo dietro due campioni nazionali, “Alibi.com 2” con 6, 4 milioni di dollari, e un totale di 16, e “Asterix e Obelix: Il regno di mezzo” con 4, 8 e 34 milioni totali. In Italia, dove non ha un incasso paragonabile agli altri film Marvel, 2 milioni 400 mila euro nel weekend e un totale di 3 milioni, è comunque primo e si mangia un terzo esatto di tutto l’incasso del weekend, 6 milioni di euro.

tramite amicizia alessandro siani max tortora 1

Al secondo posto troviamo il nostro campione nazionale, “Tramite amicizia” di Alessandro Siani con 985 mila euro nel weekend e 1 milione 382 mila euro tutali con l’uscita a San Valentino. Ieri aveva incassato 420 mila euro contro i 715 mila di “Ant-Man”, buon segno. Purtroppo, però, è l’unico film italiano in classifica nella top ten di questo weekend.

magic mike the last dance 4

Al terzo posto troviamo infatti “Non così vicino” con Tom Hanks con 432 mila euro, al quarto “Titanic” in riedizione, con 278 mila euro e un totale di 1, 4 milioni, al quinto “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con 268 mila euro e un totale di 1, 6, al sesto “Magic Mike The Last Dance” di Steven Soderbergh con 179 mila euro e un totale di 625 mila. Un film che dovrebbe essere forte come “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett è ottavo con 150 mila euro e un totale di 424 mila euro.

avatar way of water

Diciamo che sono deludenti anche gli incassi americani. Dietro i 101 milioni di dollari di “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” troviamo infatti ancora “Avatar: La via dell'acqua" con 6, 1 milioni e un totale globale di 2 miliardi 244 milioni, terzo “Magic Mike The Last Dance” con 5, 4 milioni e un totale globale di 38 milioni. Quarto “Il gatto con gli stivali 2” con 5, 3 milioni di dollari e un totale globale, piano piano, di 423 milioni di dollari. “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan in America è quinto con 3, 9 milioni e un totale globale di 47 milioni.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Il non grande successo in Cina di "Ant-Man 2", dove è primo con 19, 4 milioni su due film nazionali fortissimi, ma ormai molto visti, il fantascientifico “The Wandering Earth 2” con 11, 9 e “Full River Red” di Zhang Yimou con 9, 3, e in Francia, che si pone come il terzo mercato internazionale per il cinema americano, segna un evidente problema per la Marvel e la sua nuova Phase 5 che avrebbe dovuto invadere il mondo.

