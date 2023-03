CIAK, MI GIRA - “CREED III” DIRETTO DA MICHAEL B. JORDAN, PRATICAMENTE SENZA BIANCHI, SBANCA IL BOX OFFICE ITALIANO CON 551 MILA EURO DI INCASSO E 75 MILA SPETTATORI. “THE WHALE” È SECONDO CON 71 MILA EURO. “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” ARRANCA AL TERZO POSTO. SOLO QUINTO IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO, “MIXED BY ERRY” DI SYDNEY SIBILIA, CHE NON HA UNA GRANDE PARTENZA. IERI IN SALA, AL SAVOY DI ROMA ALLE 16 ERAVAMO IN TRE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

michal b jordan in creed III

Per fortuna che c’era chi pensava che senza Stallone la saga di Rocky non potesse andare avanti… “Creed III” diretto da Michael B. Jordan alla sua opera prima da regista con lo stesso Jordan che sfida Jonathan Majors, solo prodotto da Stallone, praticamente senza bianchi, sbanca il box office italiano ieri con 551 mila euro di incasso e 75 mila spettatori.

Anche in Francia, uscito da due giorni, ha steso la concorrenza. 241 mila spettatori il primo giorno con 587 sale.

the whale brendan fraser

E oggi esce in tutto il mondo, forte di ottime critiche e di anteprime col pubblico, in America, che si mena direttamente in sala. Non sottovalutiamo Creed, la fratellanza nera e la sua musica. Il film è una bomba. Michael B. Jordan ha detto di essersi ispirato alle anime giapponesi (Hajime no Ippo, Megalo Box, Naruto e ‘My Hero Academia) per le riprese degli incontri di boxe, che sono filmati con camere Imax.

big

“The Whale” di Darren Aranofsky, che sta così piacendo al pubblico italiano, tanto che Ciro Ippolito si è comprato i diritti per farlo a teatro chissà con chi, è secondo con 71 mila euro e 11 mila spettatori e un totale di 986 mila euro.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” arranca al terzo posto con 45 mila euro, 6 mila spettatori e 5, 1 milioni di euro totali. L’anime “Demon Slayer Kimetsu no Yaiba” è quarto con 32 mila euro e 4 mila spettatori. Solo quinto il nuovo campione italiano, “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, che non ha una grande partenza con 26.508 euro e 4.019 spettatori. Confesso che ieri in sala, al Savoy di Roma alle 16 eravamo in tre. E io ero il più giovane. Devo dire che pensavamo potesse incassare minimo 50 mila euro. Peccato. Vedremo i prossimi giorni.

mixed by erry di sydney sibilia

Sesto è “Tramite amicizia” di Alessandro Siani, 26.207 euro, 4.137 spettatori, un totale di 2, 5. Il melò sentimentale di Sam Mendes con Olivia Colman cassiera innamorata di un bel ragazzo nero, “Empire of Light”, incassa solo 17 mila euro, 2.905 spettatori all’ottavo posto, mentre “Romantiche” con Pilar Fogliati è decimo con 10 mila euro e un totale di 343 mila euro.

