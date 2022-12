CIAK, MI GIRA! - “IL GATTO CON GLI STIVALI 2” STRAVINCE IL SUO PRIMO WEEKEND DA NOI CON 1,2 MILIONI DI EURO, SOLO IERI NE HA INCASSATI 380 MILA PORTANDO AL CINEMA 62.530 PICCOLI SPETTATORI, CHE DIVENTANO IN TOTALE 1, 9 MILIONI. MIAO. AL SECONDO POSTO LA COMMEDIA “VICINI DI CASA” CON CLAUDIO BISIO E VITTORIA PUCCINI INTORTATI DAI VICINI SCAMBISTI VALENTINA LODOVINI CON FAVOLOSO DECOLLETÉ E VINICIO MARCHIONI POMPIERE SCOPATORE. MA PREPARATEVI, PERCHÉ DAL 16 DICEMBRE, IN TUTTO IL MONDO, AL CINEMA CI SARÀ SOLO “AVATAR: THE WAY OF WATER”

Marco Giusti per Dagospia

avatar way of water

Preparatevi. Perché dal 16 dicembre, in tutto il mondo, al cinema ci sarà solo “Avatar: The Way of Water” di James Cameron. In Cina, dove non tutte le sale hanno riaperto, sono stati già venduti 100 milioni di dollari di biglietti in pre-acquisto e si calcola così un primo weekend da 185-205 milioni di dollari. E il film dura oltre tre ore.

Più che possibile, insomma, che Avatar 2 navighi sul miliardo di dollari già dal suo primo weekend globale. E porterà al cinema tutti i ragazzi e ragazzotti che sono ora spiaggiati sui divani a vedere le partite. Voglia di vederlo? Mah… Come di vedere il Festival di Sanremo di Amadeus…

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Intanto “Il gatto con gli stivali 2”, che in America uscirà solo il 21 dicembre per sviare la prima ondata degli spettatori di Avatar 2 e acchiappare i bambini più piccoli, stravince il suo primo weekend da noi con 1,2 milioni di euro, solo ieri ne ha incassati 380 mila portando al cinema 62.530 piccoli spettatori, che diventano in totale 1, 9 milioni. Miao.

i vicini di casa

Globalmente, ma è uscito solo in Francia, Belgio e da poche altre parti, è arrivato a 8, 9 milioni di dollari. Al secondo posto in Italia troviamo la commedia “Vicini di casa” diretta da Paolo Costella, remake di una commedia spagnola di Cesc Gay, con Claudio Bisio e Vittoria Puccini intortati dai vicini scambisti Valentina Lodovini con favoloso decolleté e Vinicio Marchioni pompiere scopatore, 532 mila euro per un totale di 1, 2, ieri ha incassato 136 mila euro con 22,101 spettatori.

black panther wakanda forever 22

Francamente penso sia meglio ancora, per questo tipo di film, l’uscita in sala che l’uscita direttamente in streaming, dove tutto si dimentica in un battibaleno. Il terzo posto va al potente “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler, 274 mila euro per un totale di 8, 3 milioni di euro.

In America ha vinto la sua quinta settimana di seguito con 11, 1 milioni di dollari portando il totale americano alla bella cifra di 409 milioni di dollari e quello globale a 767 milioni di dollari, un soffio da “The Batman”.

strange world 9

L’arrivo di “Avatar: The Way of Water” lo spazzerà via, lo sappiamo. Ma è comunque un risultato strepitoso per un film con solo o quasi protagoniste nere e neanche etero e che ha avuto, per questo, un’uscita limitata globalmente.

“Strange World” il cartoon della Disney con protagonista mezzo afroamericano e tutto gay, è quarto in Italia, grazie agli incassi di ieri, terzo a 77 mila euro, con 260 mila euro e un totale di 1, 3. E’ terzo invece in America con 3, 6 milioni nel weekend per un totale di 30 milioni di dollari che diventano 53 globali. Visto che costa 200 milioni di dollari è un disastro epocale, si dirà. La verità è che non è proprio un grande film.

anya taylor jor. the menu

Quarto posto in Italia per “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes e Anya Taylor Joy, 206 mila euro con un totale di 1, 9 milioni. In America è quarto con 2, 7 milioni di dollari per un totale di 29 milioni che diventano 57 globali. “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer con Vicky Krieps come Sissi quarantenne irriverente e annoiata, è sesto nella classifica italiana con 190 mila euro, ma è il primo tra i film d’arte in cartellone da noi.

la stranezza pirandello

Ieri al cinema Eden, col biglietto a 3 euro, veniva battuto da “La stranezza” con Ficarra-Picone-Servillo, che nel paese riesce ancora a incassare 77 mila euro e può vantare un totale importante di 5, 2 milioni di euro e ben 807 mila spettatori. Davvero un successo.

Settimo posto per il thriller natalizio “Una notte violenta e silenziosa” di Tommy Wirkola con David Harbour con 153 mila euro e un totale di 421 mila euro, ma è secondo in America con 8, 7 milioni di dollari questo weekend e un totale americano di 26, 7 milioni.

bones and all

“Bones and All” di Luca Guadagnino con la sua giovane coppia di cannibali amanti, Taylor Russell e Timothée Chalamet, scivola così al nono posto con 125 mila euro, un totale di 1, 2 milioni. In America è undicesimo con 564 mila dollari, un totale di 7, 2 milioni di dollari e un totale globale di 13 milioni di dollari.

Più o meno come “The Fabelmans” di Steven Spielberg, che ha un totale di 7, 3 milioni di dollari in America, e non riesce a salire più di tanto, ma che costa molto, molto di più del film di Guadagnino.

olivia colman empire of light

E’ appena uscito in America un altro film da Oscar candidato al non grande successo, “Empire of Light” di Sam Mendes con Olivia Colman mascherina del cinema che si innamora di un giovane ragazzo nero, che abbiamo da poco visto al Torino Film Festival, 160 mila dollari in 110 sale. Dolente ritratto dell’agonia del cinema in 35 mm. Che nostalgia, ma anche che palle…

empire of light the fabelmans 5

the fabelmans 7 the fabelmans 6

AVATAR THE WAY OF WATER Avatar - The Way of Water 3 Avatar - The Way of Water AVATAR THE WAY OF WATER