Marco Giusti per Dagospia

“Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman, affettuosa rivisitazione dei Ghostbusters originali è parecchio piaciuto al pubblico. Così nel weekend è primo in America con 46 milioni di dollari di incassi e anche da noi, con 1 milione e 38 mila euro di incasso.

“Eternals” di Chloe Zhao è quindi secondo in America con 10 milioni di dollari, ma con un totale americano di 135 milioni e un incasso globale di 336 milioni che lo porta all’undicesimo posto nel box-office mondiale del 2021, dietro ai 367 milioni di “Dune”. Ma entrambi i film devono ancora essere visti in Cina.

Terzo posto americano per il cagnone gigante “Clifford, The Big Red Dog” con 8,1 milioni di dollari e quarto per “King Richard” diretto da Reinaldo Marcus Greene con Will Smith nei panni del padre delle tenniste Venus e Serena Williams.

Ieri da noi “Ghostbusters: legacy” era primo con 371 mila euro, secondo “Eternals” con 231 mila euro, terzo “The French Dispatch” con 121 e un totale di 1,4 milioni. Scomparso dai primi dieci incassi “Freaks Out”, che ha però un totale di 2,4 milioni.

