Marco Giusti per Dagospia

Le scimmie protagoniste de “Il regno del pianeta delle scimmie” di Wes Ball, ennesimo reboot della saga iniziata negli anni ’60, malgrado il film sia veramente troppo lungo e con una inutile digressione sulle scimmie che vanno a caccia di uova d’aquila in cima alle montagne per crescere gli aquilotti, sbertuccia sia la tennista Zendaya di “Challengers” di Luca Guadagnino che i tifosi napoletani di “Sarò con te” e vince nella sua prima giornata in sala con 154 mila euro e 20 mila spettatori.

Pochi? Tanti? Si capirà. Di certo non ci sono tanti film forti o importanti da proporre agli spettatori in attesa di “Furiosa” di George Miller il 24 maggio e alla fine vanno bene anche le scimmie. Lo segue “Challengers” di Luca Guadagnino con 77 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 3 milioni 276 mila euro. Il totale americano è arrivato a 31 milioni, quello globale a 54. “Sarò con te”, il documentario prodotto da Aurelio De Laurentiis sullo scudetto del Napoli dell’anno scorso scende al terzo posto con 73 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 1 milione 30 mila euro.

“Perfect Blue”, l’anima di Satoshi Kon del 1997 è quarto con 44 mila euro, e un totale di 527 mila euro. Crolla clamorosamente l’action-comedy da 140 milioni di dollari di budget “The Fall guy” di David Leitch con Ryan Gosling e Emily Blunt, 44 mila euro con un totale di 1 milione 348. Con quel budget assurdo, si sta rivelando un mezzo disastro per la Universal, con un incasso di 32 milioni di dollari in America e di 69 globali, anche se potrebbero salvarlo i mercati asiatici.

“Garfield: Una missione gustosa” scende al sesto posto con 29 mila euro, un totale di 1, 3 milioni. “Confidenza”, il film di Daniele Luchetti tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini, è settimo con 27 mila euro e un totale di 1, 4.

Fa il suo esordio il documentario napoletano dedicato al rapper Liberato, cioè “Il segreto di Liberato”, mezzo animato mezzo no, diretto da Francesco Lettieri con Lorenzo Ceccotti, Giuseppe Squillaci, Giorgio Testi, che si potrà vedere solo questa settimana, all’ottavo posto con 25 mila euro. Oggi cerco di vederlo. Uffa. Magari salirà. “Anselm”, il documentario in 3D di Wim Wenders sull’artista Anselm Kiefer è nono con 15 mila euro e un totale di 297 mila euro. Chiude “Back to Black”, ottimo biopic diretto da Sam Taylor-Johnson su Amy Winehouse con 14 mila euro e un totale di 2, 1 milioni.

