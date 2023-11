CIAK, MI GIRA - “C’È ANCORA DOMANI" TRIONFA NEL WEEKEND CON 3 MILIONI 514 MILA EURO E IERI CON 1 MILIONE 418 MILA EURO E BEN 195 MILA SPETTATORI - È IL MAGGIOR INCASSO ITALIANO DELLA STAGIONE - VI RICORDO CHE OGGI ARRIVA IN SALA PER SOLI TRE GIORNI“ROMA SANTA E DANNATA” MIO E DI DAGO (A ROMA ALL’ATLANTIC ALLE 18, ALL STARPLEX ALLE 19, 15, ALL’ADRIANO ALLE 21, 30 CON SALUTI IN SALA DEGLI AUTORI, E ALL’INTRASTEVERE ALLE 22, 15) - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Come c’era da aspettarsi, con tutto il pubblico, soprattutto femminile, che è andato a vederlo, “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi alla sua opera prima, con Valerio Mastandrea marito rozzo che mena in quel di Testaccio del 1946, trionfa nel weekend con 3 milioni 514 mila euro, trionfa ieri con 1 milione 418 mila euro e ben 195 mila spettatori in 572 sale, e arriva in una decina di giorni alla bella cifra totale di 7 milioni 31 mila euro. Ovvio che i 32 milioni di euro di “Barbie” siano lontani, ma è il maggior incasso italiano della stagione e il quarto in assoluto e supererà facilmente gli 8 milioni di “Assassinio a Venezia”.

comandante di edoardo de angelis 6

E’ il trionfo, inoltre, del Rome Film Fest di Paola Malanga che lo ha voluto come film d’apertura, mentre il film italiano di apertura veneziana, “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino arranca al terzo posto con i 416 mila euro e i 58 mila spettatori di ieri, in 493 sale, e un totale nel weekend di 1 milione 74 mila euro. Magari non vogliamo vedere film di guerra, magari abbiamo scoperto che il pubblico femminile è davvero più importante di quanto pensassimo (ma va?), magari dopo un secolo di film scritti e interpretati da maschi per un pubblico di maschi (non è una battuta mia, è di Dino Risi), ci rendiamo conto che le cose sono cambiate.

FIVE NIGHTS AT FREDDYS

Ma è evidente che “Comandante”, malgrado le bandiere della X-Mas e il motivetto dei sommergibilisti che fischiettano i nostalgici del ventennio, malgrado il dichiarato antisalvinismo, forse anche perché non ne possiamo più delle guerre che ci circondano, ha funzionato meno bene di “C’è ancora domani”. Ieri ha triplicato l’incasso del potente horror per ragazzini “Five Nights at Freddy’s”, secondo con 540 mila euro e 65 mila spettatori in 343 sale (200 in meno della Cortellesi, attenzione!) per un totale di 2 milioni 623 che diventano 3 milioni 646 totali con gli incassi del primo giorno. Quarto posto per “Saw X”, potente horror appartenente a una saga decennale che si ferma questa settimana a 662 mila euro, e a un totale di 2 milioni 957 mila euro.

killers of the flower moon 3

Quinto “Killers of the Flower Moon” di Scorsese con Di Caprio, De Niro e Lily Gladstone con 527 mila euro e un totale di 4 milioni 486 mila euro. Ha ben 373 sale. Devo dire che la frase più ricorrente che sento dire fuori dalle sale è “no, io un film di tre ore e mezzo non lo vedo”. “Me contro te” dei due youtuber siciliani Sofì e Luì, è sesto nel weekend con 527 mila euro, grazie agli incassi di ieri, 226 mila euro e 33 mila spettatori. Vanta un totale di 4 milioni 215 mila euro. Settimo posto, infine, per “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller, distribuito dalla indipendente Teodora, con 192 mila euro e un totale di 563 mila euro.

anatomie d une chute 3

In America vince il weekend “Five Nights at Freddy’s” con 19, 4 milioni di dollari e porta il film a un totale americano di 113 milioni e globale di 217 milioni. Con 20 milioni di budget. Vi ricordo. Il film concerto solo per i fan “Taylor Swift The Eras Tour” è secondo con 13, 5 milioni di dollari con un totale di 166 milioni di dollari e globale di 223. Avete capito bene. “Killers of the Flower Moon” di Scorsese è terzo con 7 milioni di dollari per un totale di 52 milioni di dollari in America e 119 globali. Piano piano arriverà ai 200 che la Paramount ha speso.

priscilla 2

Ma non basteranno a coprire l’operazione, visto che il budget va moltiplicato per tre e aggiunta una metà. Dovrebbe cioè incassare 700 milioni di dollari. Sì, vabbé. Ma per fortuna è intervenuta Apple e ha coperto la spesa eccessiva. Nella sua prima settimana “Priscilla”, il biopic su Priscilla Presley diretto da Sofia Coppola, prodotto da A24 e co-prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, incassa 5,1 milioni di dollari. Stiamo a vedere.

marco giusti e dago roma santa e dannata.

Vi ricordo che oggi si apre una bella battaglia tra i documentari che staranno in sala per soli tre giorni. Ci sono “Enigma Rol” di Anselma Dell’Olio (a Roma al Jolly), “Posso entrare? An Ode to Naples” di Trudie Styler (a Roma a The Space e Tibur), e “Roma santa e dannata” mio e di Dago con la regia e la fotografia di Daniele Ciprì (a Roma all’Atlantic alle 18, all Starplex alle 19, 15, all’Adriano alle 21, 30 con saluti in sala degli autori, e all’Intrastevere alle 22, 15). Vinca il migliore.

