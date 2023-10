CIAK, MI GIRA - “C’È ANCORA DOMANI”, LA COMMEDIA IPERFEMMINISTA E TESTACCINA IN BIANCO E NERO DI PAOLA CORTELLESI, NON HA VINTO, HA STRAVINTO IL SUO PRIMO WEEKEND - GRAZIE AL RISULTATO STREPITOSO DI 1 MILIONE 644 MILA EURO SUPERA “SAW X”, CHE SI FERMA A 1 MILIONE 130 MILA EURO - E’ EVIDENTE CHE SIANO PUBBLICI DEL TUTTO DIVERSI, MA “C’È ANCORA DOMANI” NON HA PORTATO SOLO LE SIGNORE, MA LE FAMIGLIE. E IL FATTO CHE 235 MILA ITALIANI SI SIANO MOSSI PER ANDARE A VEDERLO MI SEMBRA UN RISULTATO NOTEVOLE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Non ha vinto, ha stravinto il suo primo weekend la commedia iperfemminista e testaccina in bianco e nero di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” che, grazie al risultato strepitoso di ieri in sala, 735 mila euro e 102 mila spettatori, arriva in cima alla classifica con 1 milione 644 mila euro e supera il pur potente horror “Saw X”, che si ferma a 1 milione 130 mila euro. E’ evidente che siano pubblici del tutto diversi, ma è evidente che “C’è ancora domani” non ha portato solo le signore, ma le famiglie.

Essendo una buona commedia, ben scritta e recitata, ma soprattutto un film civile, ambientato in un preciso momento della storia italiana del 900, cioè prima delle elezioni libere del 1948 con tanto di voto alle donne, il fatto che gli italiani, ben 235 mila, si siano mossi per andare a vederlo mi sembra un risultato notevole. Terzo posto per “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Di Caprio, De Niro e Lily Gladstone, che ha incassato ieri 348 mila euro con 45 mila spettatori arrivando quindi a 1 milione 40 mila euro nel weekend e a un totale di 3 milione 267 mila euro.

Fa fatica, con una durata di tre ore e mezza, a muoversi agilmente, ma il pubblico sa che è un film da vedere. Quarto posto per “Me contro te Il film – Vacanze in Transilvania”, quinto episodio della serie con i due youtuber siculi Sofì e Luì, perculati da Fiorello e Biggio, che recupera nella giornata di ieri, terzo con 379 mila euro e 55 mila spettatori, ma arriva solo a 860 mila euro per un totale di 3 milioni 194 mila euro Un incasso consistente, ma non così forte come quelli dei film precedenti della serie.

Cresce, al quinto posto, il bellissimo film di Justine Triet con Sandra Huller “Anatomia di una caduta”, Palma d’Oro a Cannes, e presentato in anteprima italiana al Rome Film Fest, che arriva a 218 mila euro nella settimana e supera il thriller “Retribution” con Liam Neeson, 164 mila euro.

Ma la vera notizia del fine settimana internazionale è il clamoroso incasso del piccolo horror per ragazzini della Blumhouse e della Universal, “Five Nights at Fredddy’s”, diretto da Emma Tammi, 20 milioni di dollari di budget, tratto da un videogioco molto popolare dove i mostri sono i pupazzi di una vecchia tavola calda, 78 milioni di dollari in America e altri 52 dai 64 mercati internazionali dove è uscito per un totale globale di 130 milioni di dollari. In America si aspettavano al massimo 50 milioni e ne sono arrivati 78. Cosa resa ancor più incredibile dal fatto che il film è uscito contemporaneamente in streaming (a cosa servono le finestre? A nulla…) sul canale della Universal, Peacock.

Dal Messico altri 10, 8, dall’U.K. 6, 3, dal Brasile 3, 9, dall’Australia 3, 8. Al secondo posto della classifica americano ritroviamo “Taylor Swift The Eras Tour” con 14, 7 milioni di dollari per un totale americano di 149 milioni e globale di 203. “Killers of the Flower Moon” di Scorsese è terzo con 9 milioni di dollari, un totale di 40 milioni e un globale di 88 milioni di dollari con un budget di 200 milioni. Per fortuna che coproduce Apple tv.

Tra i film usciti con distribuzione limitata si segnale “Priscilla” di Sofia Coppola, prodotto dalla A24 e dalla nostra The Apartment, con 132 mila dollari con 4 sale, quindi 33 mila dollari a sala. Un filo meglio, come incasso per copia ha fatto il nuovo film di Alexander Payne con Paul Giamatti protagonista “The Holdovers”, 200 mila dollari con 6 sale.

