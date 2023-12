CIAK, MI GIRA! “C’È ANCORA DOMANI” DI E CON PAOLA CORTELLESI RIMANE ANCORA INCREDIBILMENTE IN TESTA ALLA CLASSIFICA CON 419 MILA EURO, 55 MILA SPETTATORI CON 507 SALE, 100 A SALA, PER UN TOTALE DI 29 MILIONI 167 MILA EURO – “NAPOLEON” DELL’OTTANTENNE RIDLEY SCOTT CON JOAQUIN PHOENIX E VANESSA KIRBY NON RIESCE PROPRIO A RAGGIUNGERLO. E’ RIGOROSAMENTE SECONDO, SEGUITO DA “PRENDI IL VOLO”, CARTONE ANIMATO PER I PIÙ PICCINI. MENTRE IL NUOVO FILM DI WOODY ALLEN, “UN COLPO DI FORTUNA”… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 4

“Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki esplode anche in America venerdì con 3 milioni 170 mila dollari e un totale globale già di 89 milioni, mentre noi lo vedremo solo il 1° gennaio, seguito dal bellissimo “Godzilla Minus One” di Takashi Yamazaki con 2 milioni 250 mila dollari e un globale di 45 milioni di dollari, che noi abbiamo assurdamente snobbato e giace al 19° posto con 39 sale e per vederlo ieri sono andato alle 11 di mattina a Roma Est in mezzo alla folla dei centri commerciali.

Intanto “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi rimane ancora ieri incredibilmente in testa alla classifica con 419 mila euro, 55 mila spettatori con 507 sale, 100 a sala, per un totale di 29 milioni 167 mila euro. Quasi 30 milioni di euro. Vero? “Napoleon” dell’ottantenne Ridley Scott con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby non riesce proprio a raggiungerlo. E’ rigorosamente secondo con 350 mila euro, 44 mila spettatori in 455 sale per un totale di 6 milion i 831 mila euro.

vanessa kirby e joaquin phoenix napoleone

Si è mosso bene nel weekend “Prendi il volo”, cartone animato per i più piccini con 349 mila euro, 49 mila spettatori in 497 sale per un totale di 1 milione 313 mila euro. Il nuovo film di Woody Allen, “Un colpo di fortuna” con Lou de Laage, è quarto con 295 mila euro, 41 mila spettatori e 391 sale per un totale di 856 mila euro. Lo seguono “Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” con Rachel Zegler, quinto con 120 mila euro, 15 mila spettatori con 179 sale, un totale di 5 milioni 341 mila euro, e “Cento domeniche” di Antonio Albanese, sesto con con 108 mila euro, 15 mila spettatori con 327 sale e un totale di 1 milione e mezzo.

Settima la commedia natalizia già televisiva “Improvvisamente a Natale mi sposo” di Francesco Patierno con Diego Abatantuono, Nino Frassica, Violante Placido, 93 mila euro, 12 mila spettatori con 259 sale, un totale di 235 mila euro. “Diabolik, chi sei?” dei Manetti bros è ottavo con 66 mila euro, 9.305 spettatori con 310 sale e un totale di 581 mila euro, nono “La guerra dei nonni” di Gianluca Ansanelli con Salemme e Tortora, 66 mila euro, 9.586 spettatori con 256 sale e un totale di 528 mila euro.

joaquin phoenix napoleone

L’horror calabrese con Julia Ormond “Home Education” è decimo con 48 mila euro, 6 mila spettatori con 162 sale, un totale di 376 mila euro, seguito da “Palazzina LAF” di Michele Riondino, 47 mila euro, 69 mila spettatori con 100 sale e un totale di 368 mila euro.

Con un numero maggiore di sale, ben 73, “La chimera”, l’ultimo film di Alice Rohrwacher con Josh O’Connor appena uscito anche in Francia, ottiene almeno il 12° posto con 45 mila euro, 60 mila spettatori e un totale di 405 mila euro. Purtroppo agli EFA, gli Oscar europei, ha vinto solo per la scenografia, strabattutto da “Anatomia di una caduta” di Justine Triet.

Vedo che con sole quattro sale di Modena, “Ferrari” di Michael Mann è 13° con 33 mila euro di incasso, 3824 spettatori. Ha fatto la bellezza di quasi 1000 spettatori a sala nei quattro cinema di Modena dove è stato dato. Uscirà in tutta Italia giovedì.

“Il male non esiste” di Ryuchi Sakamoto è 16° con 14 mila euro, 2321 spettatori e 37 sale. “Godzilla Minus One” di Takashi Yamazaki è 19° con 7.744 euro e 859 spettatori con 39 sale. La Toho Film, che lo distribuisce in America, ha deciso di affidarlo, sia in Francia che in Italia, a distributori specializzati come la Nexo che lo tenessero solo pochi giorni. Probabilmente fidandosi più della piattaforma che della sala. E’ finito così nelle proiezioni mattutine di Roma Est.

Godzilla Minus One

Ma il film è un notevole reboot del primo “Godzilla”, che vede la battaglia personale di un pilota kamikaze che si è rifiutato di immolarsi inutilmente in una guerra ormai persa, e che ha conosciuto il terribile mostro sputafuoco in versione baby su un’isola non toccata dagli americani, che cerca un riscatto qualche anno dopo combattendo con un prototipo di aereo mai dato all’esercito un Godzilla incredibilmente cresciuto e sputa tutto che ha distrutto completamente Ginza.

Al 26° posto troviamo “I limoni di inverno” di Caterina Carone con 3865 euro, 566 spettatori in 17 sale. I film giapponesi, “Il ragazzo e l’airone” di Miyazaki e “Godzilla Minus One” dominano questo weekend in America, 3,1 milioni di dollari il primo, 2,2 milioni il secondo. “Renaissance: A Film, by Beyoncé” è terzo con 1, 6 milioni, “Trolls 3” quarto con 1,3, seguito da “Napoleon” di Ridley Scott con 1 milione 175 mila dollari per un totale americano di 50 milioni e globale di 141. Più o meno quello che ha fatto a fine corsa “Killers of the Flower Moon” di Scorsese, 154 milioni di dollari.

Godzilla Minus One

“Wish” della Disney è addirittura sesto con 1 milione 160 mila dollari e un totale americano di 45 milioni di dollari. In Francia si stava muovendo bene, ma ieri è stato superato da “Napoleon”, che è tornato in testa. Credo che sia il paese che, malgrado le critiche pessime, stia vedendo di più il film.

Ha fatto il suo timido esordio, ma la guerra epr gli Oscar è appena cominciata, “Poor Things” di Yorgos Lanthimos, 11° posto con 279 mila dollari, distribuito dalla Searchlights. “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet è invece uscito in Giappone, dove ha incassato 1, 9 milioni venerdì, e in Cina, dove ha incassato 2, 08 milioni, ma si ritrova ben cinque produzioni nazionali davanti, difficilmente superabili, “The Invisible Guest” con 5, 9 milioni, “Love Liife Light”, 4, 5 milioni, “So Long for Love”, 3, 1 milioni.

Godzilla Minus One Godzilla Minus One