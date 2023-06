CIAK, MI GIRA - “THE FLASH”, IL NUOVO KOLOSSAL COI SUPEREROI CON LO SVALVOLATO EZRA MILLER VESTITO DI ROSSO, VINCE FACILMENTE AL SUO PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE IN ITALIA, COL CINEMA A 3, 50, EURO, CON 385 MILA EURO PORTANDO PERÒ AL CINEMA 108 MILA SPETTATORI IN 446 SALE. LE CRITICHE AMERICANE SONO MEDIE, NÉ PARTICOLARMENTE BUONE NÉ PARTICOLARMENTE CATTIVE E GIÀ VEDO UNA LUNGHEZZA ECCESSIVA, DUE ORE E MEZZO. MA COME SI FA? … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the flash

“The Flash”, il nuovo kolossal coi supereroi diretto da Andy Muschietti con lo svalvolato Ezra Miller vestito di rosso, Michael Keaton, Ben Affleck, Jeremy Irons, Michael Shannon, Maribel Verdu, vince facilmente al suo primo giorno di programmazione in Italia, col cinema a 3, 50, euro, con 385 mila euro portando però al cinema 108 mila spettatori in 446 sale. Oggi cerco di andarci. Le critiche americane sono medie, né particolarmente buone né particolarmente cattive e già vedo una lunghezza eccessiva, due ore e mezzo. Ma come si fa? “The Flash” spinge in giù tutti gli altri film in sala.

transformers – il risveglio 1

“La sirenetta” della Disney è secondo con 167 mila euro, 48 mila spettatori in 337 sale e un totale di 10, 8 milioni di euro, ma globalmente sono 425 milioni di dollari. Terzo posto per “Spider-Man Across the Spider- Verse”, lo Spiderman animato della Sony, con 152 mila euro, 43 mila spettatori in 350 sale e un totale di 4,7 milioni. Globalmente sono 412 milioni di dollari. Terzo posto per “Transformers – Il risveglio” con 109 mila euro, 31 mila spettatori in 364 sale e un totale di 1, 6 milioni. Globalmente sono 197 milioni di dollari.

rapito di marco bellocchio 9

Segue al quinto posto, ormai staccatissimo, “Fast X” con Vin Diesel con 32 mila euro, 9 mila spettatori, 11,5 milioni di euro totali. Il campione italiano, “Rapito” di Marco Bellocchio con Paolo Pierobon è sesto con 14 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 1, 4 milioni di euro. Ha proprio un altro tipo di pubblico e i giovani non ci vanno. Mi sembra piuttosto evidente. Settimo posto per la commedia francese “Due matrimoni alla volta” con Philippe Lacheau e Elodie Fontan, diretta dallo stesso Lacheau, con 13 mila euro, 3.742 spettatori e un totale, in due giorni, di 25 mila euro. Non deve essere affatto male.

bassifondi 5

Tra le altre prime segnalo al 13° posto il documentario di Erik Gandini “Afterwork” con Noah Chomsky, con 5.383 euro, il biopic “Emily” su Emily Bronte con Emma Mackey, 14° posto con 4.437 euro. L’ottimo marginalissimo film italiano “Bassifondi” del videoclipparo Trash Secco lo troviamo al 37° posto con 409 euro in 15 sale. “The Flash” è andato meglio. Capita.

