Marco Giusti per Dagospia

“Titanic” di James Cameron con i suoi eroi romantici Leonardo DiCaprio e Kate Winslet domina anche la scena di ieri, un lunedì di incassucci, solo 84 mila euro e un totale di 910 mila euro, e si pone come grande film da vedere a San Valentino. Secondo posto, ieri, per “Magic Mike The Last Dance” di Steven Soderbergh con la coppia Channing Tatum E Salma Hayek Pinault, 34 mila euro e un totale di 332 mila euro. Davvero pochino.

Terzo posto per “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, 29 mila euro e un totale di 1, 3. Sale al quarto posto, pur tra le sale vuote, “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett predatrice, 20 mila euro e un totale di 222 mila euro. Fa il suo esordio un altro grande recupero dal passato, l’edizione restaurata in 4K di “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick con Keir Dullea e Gary Lockwood, 19 mila euro con 2.638 fedeli spettatori.

Sesto posto per “Avatar: La via dell'acqua” di James Cameron, 16 mila euro e un totale di 44, 2 milioni. Settimo per il mystery apocalittico “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan con Dave Bautista, 14 mila euro e un totale di 744 mila euro. Il documentario Leone d’Oro a Venezia “Tutta la bellezza e il dolore” di Laura Poitras culla vita e le lotte di Nan Goldin è ottavo con 14 mila euro, 2.278 spettatori e un totale di 28 mila euro.

In Francia questo weekend ha visto un terribile testa a testa con un milione di spettatori a testa fra due film nazionali come non capitava da parecchio, la commedia di Philippe Lachau “Alibi.com 2” (18 milioni di budget) e “Asterix e Obelix – Il regno di mezzo” (65 milioni di budget). Alla fine vince “Alibi.com 2”, ma il vero problema è il crollo del 44% di Asterix e Obelix alla sua seconda settimana. Per fortuna che era il film che doveva salvare il cinema francese.

Più interessante il box office cinese, dove due film nazionale svettano di brutto nel periodo che va dal capodanno cinese alle feste di primavera, il fantascientifico “The Wandering Earth 2” arrivato a 545 milioni di dollari e lo storico “Full River Red” diretto dal veterano Zhang Yimou arrivato a 631 milioni di dollari questa settimana. I cinesi hanno anche riaperto le frontiere e le sale cinematografiche ai grandi film americani. Si vedranno “Wakanda Forever” e “Ant Man and the Wasp”.

Stasera per San Valentino andrete al cinema? Chissà. Il mio film preferito per San Valentino, ovviamente, è "Marcel - The Shell", anche se forse "2001: Odissea nello spazio" me lo rivedrei volentieri.

