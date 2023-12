CIAK, MI GIRA! - MA GUARDA UN PO’… “WONKA", CON TIMOTHÉE CHALAMET CON TUBA, REDINGOTE FUCSIA, PANTALONI ALLA SALTAFOSSI E SCARPE TROPPO GRANDI, VINCE ANCORA NELLA GIORNATA MOSCETTA DI IERI, 241 MILA EURO, 34 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 3 MILIONI 374 MILA EURO. MA SALE AL SECONDO POSTO, ANZI RISALE, IL CAMPIONE ITALIANO DELL’ANNO, “C’È ANCORA DOMANI”, 109 MILA EURO, 20 MILA SPETTATORI. SE RIPASSA AL PRIMO POSTO CHE CI FACCIAMO CON TUTTI I FILM NATALIZI? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in wonka 5

Ma guarda un po’… “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet con tuba, redingote fucsia, pantaloni alla saltafossi e scarpe troppo grandi, vince ancora nella giornata moscetta di ieri, 241 mila euro, 34 mila spettatori e un totale di 3 milioni 374 mila euro. Ma sale, al secondo posto, anzi risale, come fosse Nuvolari in corda con Ferrari (e Santocielo) il campione italiano dell’anno, “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea in versione Testaccio, baffo e mano pesante con la moglie, 109 mila euro, 20 mila spettatori, un totale di 30 milioni 704 mila euro.

c'e ancora domani 1

Ma se ripassa al primo posto che ci facciamo con tutti i film natalizi? “Santocielo”, commedia di Ficarra e Picone, diretta da con angeli pasticcioni e maschi siciliani incinti per sbaglio è terzo con 89 mila euro, 13 mila spettatori, un totale di 1 milione 392 mila euro. “Ferrari” di Michael Mann con Adam Driver truccato come Malagò e Penelope Cruz che pensa di essere in Andalusia e non a Modena, è quarto con 74 mila euro, 11 mila spettatori, un totale di 1 milione 67 mila euro. Pochino.

400

ferrari di michael mann 2

Pochino anche per “Adagio” di Stefano Sollima, Tiburtino movie con Adriano Giannini poliziotto infame che se la vede coi tre reduci della Banda della Magliana in ciavatte, Servillo-Mastandrea-Favino, 32 mila euro,, 5 mila spettatori e un totale da 423 mila euro. La fiction “Doc. Nelle tue mani – Stagione 3”, uscita incredibilmente in sala, arriva al sesto posto con 24 mila euro e e 2.700 spettatori.

pierfrancesco favino e toni servillo in adagio

Settimo posto per “Un colpo di fortuna” dell’ottantenne Woody Allen, 21.787 euro, un totale di 1 milione 658 mila euro, ottavo per “Napoleon” dell’ottantenne Ridley Scott, 21.475 euro, un totale di 7, 5 milioni di euro. Risale anche “Io capitano” di Matteo Garrone al nono posto, 16 mila euro, 4 mila spettatori, 4,4 milioni di euro totali.

