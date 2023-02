CIAK, MI GIRA - MA C’ERA QUALCUNO AL CINEMA? DIREI DI SÌ. NON SONO GRANDI NUMERI, MA QUALCUNO HA MOSSO IL SEDERE DAL DIVANO E SENZA IL PLUG ANALE DI ROSA CHEMICAL - IERI HA VINTO LA RIEDIZIONE DI “TITANIC” 267 MILA EURO, 27 MILA SPETTATORI - SECONDO POSTO AL FILM DA OSCAR CHE MI SEMBRA STIA PIACENDO PIÙ DI TUTTI GLI ALTRI, CIOÈ “GLI SPIRITI DELL’ISOLA” - TERZO POSTO PER IL CARTONE ANIMATO FRANCESE “ARGONUTS MISSIONE OLIMPO”, CHE AVEVO SOTTOVALUTATO…

Marco Giusti per Dagospia

titanic 3

Ma c’era qualcuno al cinema? Direi di sì. Non sono grandi numeri, ma qualcuno ha mosso il sedere dal divano e senza il plug anale di Rosa Chemical, senza la dentiera da vecchio ospite novantenne, incurante di perdersi la lettera di Zelensky al popolo di Sanremo, è andato al cinema. A vedere cosa? Ieri ha vinto la riedizione di “Titanic” di James Cameron, che fa un po’ vertici Rai dopo Sanremo, 267 mila euro, 27 mila spettatori per un totale di 537.

the banshees of inisherin

Ci eravamo appena tolti dalle palle “Avatar”, che Cameron ritorna con “Titanic”… Secondo posto al film da Oscar che mi sembra stia piacendo più di tutti gli altri, cioè “Gli spiriti dell’isola” scritto e diretto dall’irlandese Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, uno dei rarissimi titoli fortemente white-etero visti ultimamente, 142 mila euro, 20 mila spettaori e un totale di 1 milione 141 mila euro.

Argonuts Missione Olimpo

Terzo posto per il cartone animato francese “Argonuts Missione Olimpo”, che avevo sottovalutato, 110 mila euro, 17 mila spettatori e un totale di 140 mila euro. Supera anche l’altro campione francese, il terribile “Asterix e Obelix – Il regno di mezzo con Guillaume Canet e Gilles Lellouche, dove i galli di Macron menano i romani della Meloni, 100 mila euro per un totale di 664 mila euro. Curiosamente è il secondo incasso del film a livello globale dietro i clamorosi 13 milioni di dollari incassati in Francia. Non ha raccolto molto né dalla Spagna né dai tanti paesi dell’Est dove è uscito.

magic mike the last dance 4

Quinto posto con 92 mila euro e un totale di 191 mila euro per il film più queer del momento, “Magic Mike The Last Dance”, terzo titolo della saga di Magic Mike con Channing Tatum, ancora in forma, che torna a essere diretto da Steven Soderbergh e il tutto è condito da una co-star come Salma Hayek Pinault, una delle donne più ricche del mondo, altro che Chiara Ferragni, che deve far vedere al mondo che ha ancora un corpo e sa ballare. A me bastavano le vecchie clip di lei giovane che balla sul tavolo di George Clooney e Quentin Tarantino facendo eccitare tutti i maschi presenti prima di trasformarsi in una vampira in “Dal tramonto all’alba”. Ma non potevano invitarla a Sanremo?

marcel the shell with shoes on 2

Al sesto posto troviamo il bel film apocalittico “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan con Dave Bautista che ti imbocca nella villetta di campagna e ti chiede di eliminare uno dei tuoi familiari se vuoi salvare il mondo, 91 mila euro e un totale di 665 mila euro. Pensavo andasse meglio, Seguono “Avatar: La via dell’acqua”, 89 mila euro e totalone da 44, 1 milioni e “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett direttrice d’orchestra predatrice lesbica, ottavo con 66 mila euro e un totale da 118 mila euro. Non ha un buon passa parola. Seguito a consigliarvi il poetico “Marcel the Shell”, avventure casalinghe di una conchiglia con bocca e scarpe che vive con la nonna e diventa una star dei social.

