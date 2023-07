CIAK MI GIRA - MA STATE ANDANDO AL CINEMA? IERI “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO”, CON HARRISON FORD OTTANTENNE CHE PENSA DI ESSERE CORRADO AUGIAS, INCASSA 170 MILA EURO L’INCASSO GLOBALE DI 159 MILIONI DI DOLLARI. NON SAREBBE MALE, SE IL FILM NON COSTASSE LA BELLEZZA DI 280 MILIONI DI DOLLARI CHE GLI IMPONE UN INCASSO DI 750 MILIONI DI DOLLARI PER FARE PARI – PRIMO INCASSO ITALIANO, AL DECIMO POSTO, IL DOCUMENTARIO “RAFFA”. TANTO VALEVA PROIETTARE UNA PUNTATA "TUTTORAFFA" DI "TECHETECHETE" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ma state andando al cinema? Almeno alle arene estive, su? Ieri “Indiana Jones e il quadrante del destino” diretto da James Mangold con Harrison Ford ottantenne che pensa di essere Corrado Augias incassa 170 mila euro portando al cinema 23 mila spettatori accaldati.

L’incasso totale è di 3 milioni 244 mila euro. Quello globale di 159 milioni di dollari. Non sarebbe male, ripetiamo, se il film non costasse la bellezza di 280 milioni di dollari che gli impone un incasso di 750 milioni di dollari per fare pari.

Il nuovo horror “Insidious – La porta rossa”, diretto e interpretato da Patrick Wilson, con Hiam Abbass, Ty Simpkins, Lin Shaye, Rose Byrne, incassa invece, al secondo posto, 97 mila euro con 12 mila spettatori e un incasso totale di 229 mila euro. Ha raccolto critiche davvero modeste in America (“noioso e ripetitivo”).

Terzo posto per “Elemental” della Disney/Pixar con 94 mila euro, 14 mila spettatori (i bambini pagano meno) e un totale di 3, 9 milioni di dollari. Il nuovo cartone animato “Ruby Gillman, ragazza con i tentacoli” della Dreamworks è quarto con 59 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 137 mila euro.

In sala torna addirittura “Ponyo della scogliera”, capolavoro di Hayao Miyazaki, che fa il suo esordio con 17 mila euro e 2.682 spettatori. Fa sempre piacere vederlo e rivederlo su grande schermo.

Il nuovo thriller di Robert Rodriguez, “Hypnotic” con Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo, William Fichtner, massacrato in patria dalla critica (“diretto flaccidamente, senza un minimo di tensione drammatica”), si ferma al sesto posto con 16 mila euro e 2.726 spettatori.

Un filo di più di “Spider-Man Across the Spider-Verse”, 14.770 euro e un totale di 6, 2 milioni, e di “The Flash”, 14.191 euro e un totale di 2, 5 milioni. Primo incasso italiano, al decimo posto, il documentario “Raffa” di Daniele Luchetti con 9.957 euro e 1.122 spettatori.

Tanto valeva proiettare una puntata tuttoRaffa di Techetecheté. Più giù, all’11° posto, troviamo con 8.396 euro e 1.333 spettatori (in 230 sale) la rom-com italiana “Rido perché ti amo” di Paolo Ruffini con Nicola Nocella e Daphne Scoccia. Diciamo che, malgrado il cinema italiano e europeo a 3, 50 euro si ride davvero poco. Tra poco dovremo pagarlo per andare a vedere i nostri film.

