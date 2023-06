CIAK, MI GIRA - MAH… QUESTO “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO”, CON HARRISON FORD IN DECLINO AL PUNTO DA FINIRE DENTRO I PROGRAMMI DI ALBERTO ANGELA, NON È CHE SI MUOVE BENISSIMO NELLE SALE ITALIANE. IERI HA INCASSATI 298 MILA EURO. NON MI PIACE PER NULLA LA SUA GIOVANE ASSISTENTE, PHOEBE WALLER-BRIDGE. COME METTERE CHIARA VALERIO ACCANTO A CORRADO AUGIAS E PENSARE CHE IL PUBBLICO LI VADA A VEDERE. SECONDO POSTO PER “ELEMENTAL”. TERZO “THE FLASH” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Mah… Questo “Indiana Jones e il quadrante del destino” diretto da James Mangold, prodotto da Spielberg e Lucas sotto il doppio segno Disney & Paramount (per noi che siamo cresciuti con lo studio system è una cosa inconcepibile, ogni studio aveva la sua estetica), con Harrison Ford in declino al punto da finire dentro i programmi di Alberto Angela, non è che si muove benissimo nelle sale italiane.

Ieri ha incassati 298 mila euro con 40 mila spettatori e un totale, di due giorni, di 676 mila euro. Vediamo cosa incasserà in America, ma non credo possa essere un gran successo. Già si prevedono 60 milioni di dollari nel weekend americano, ma con un budget da 300 milioni di dollari sono come l'incasso della sala 5 dell'Adriano a Roma. In Cina addirittura scende tra 1,2 milioni e 1, 5. Un disastro.

E confesso che non mi piace per nulla la sua giovane assistente Phoebe Waller-Bridge, già pronta per rivitalizzare Lara Croft. Come mettere Chiara Valerio accanto a Corrado Augias e pensare che il pubblico li vada a vedere.

Secondo posto per “Elemental” della Disney/Pixar con 169 mila euro, 25 mila spettatori e un totale di 2, 5 milioni. Terzo “The Flash” sceso addirittura a 38 mila euro con 5 mila spettatori e un totale di 2, 2 milioni. “Spider-Man Across the Spider-Verse” è quarto con 33 mila euro con 4.500 spettatori e un totale di 5,9 milioni di euro. Solo quinta “Una fidanzata in affitto”, la commedia con Jennifer Lawrence nuda (e produttrice), che si vede non è abbastanza per smuovere gli spettatori italiani, con 25 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 410 mila euro.

“La sirenetta” è sesta con 16 mila euro, 2.282 spettatori, 11, 6 milioni di euro totali. Seguono “Transformers – Il risveglio” con 14 mila euro, 2.040 spettatori, un totale di 2, 5 milioni, “Rapito” di Marco Bellocchio con 8.775 euro, 1.368 spettatori e un totale di 1, 6 milioni. Poi “Emily” di Frances O’Connor con Emma Mackey, 6900 euro, 1.114 spettatori e un totale di 172 mila euro. E’ ritornato in classifica pure “Le otto montagne” con Borghi e Marinelli, decimo con 6.123 euro, 953 spettatori e un totale di 5,7 milioni di euro.

