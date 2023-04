CIAK, MI GIRA - MALGRADO ABBIANO TAPPEZZATO TRAM INTERI DI JENNIFER LOPEZ CINQUANTENNE BONISSIMA E PHOTOSHOPPATISSIMA IN POSA CON MUTANDA E REGGISENO PER LE PUBBLICITÀ DI INTIMISSIMI, GIÀ SAPPIAMO CHE SARÀ UN ALTRO WEEKEND DOMINATO DA “SUPER MARIO BROS – IL FILM”. ANCHE NELLA GIORNATA DI IERI, SEGNA INFATTI UN BUON INCASSO, 615 MILA EURO, 84 MILA PRESENZE IN SALA, PER UN TOTALE DI 10 MILIONI 337 MILA EURO. C’È POCO DA FARE PER CONTRASTARLO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

SUPER MARIO BROS

Malgrado abbiano tappezzato la città e perfino tram interi di Jennifer Lopez cinquantenne bonissima e photoshoppatissima in posa con mutanda e reggiseno per le pubblicità di Intimissimi, e l’automobilista maschio più o meno etero tende a seguirla fellinianamente andando contro il muro di Via delle Belle Arti o vedendola uscire dai tram in versione Anitona, già sappiamo che sarà un altro weekend dominato da “Super Mario Bros – Il film”, personaggio di assoluto culto dei trentenni che ancora poco sanno dell’importanza degli idraulici nelle nostre abitazioni. Altro che Jennifer Lopez…

Anche nella giornata di ieri, venerdì, “Super Mario” in versione animata segna infatti un buon incasso, 615 mila euro, 84 mila presenze in sala, per un totale di 10 milioni 337 mila euro. C’è poco da fare per contrastarlo.

Va meglio del previsto, 197 mila euro, 27 mila presenze un totale di 322 mila euro, ma non sale moltissimo rispetto a giovedì l’horror “L’esorcista del Papa” di Julius Avery con Russell Crowe sovrappeso alla Bud Spencer nei panni di Padre Gabriel Amorth, capo esorcista papale, in giro nel mondo con la lambretta per combattere i satanassi. Esci da questo corpo!

Ieri pomeriggio alla sala 7 del cinema Adriano di Roma, il regno di Viperetta, io e Ciro abbiamo contato più di una ventina di persone. Anche dei giovani, non i soliti pensionati.

Terzo posto per “Air – La storia del grande salto” con i Boston Bros, cioè Matt Damon e Ben Affleck, 144 mila euro, 20 mila presenze, un totale di 1, 6 milioni. Seguono “John Wick 4” con 56 mila euro e un totale di 5, 9, e “Dungeons & Dragons” con 50 mila e un totale di 2, 2.

Sesto posto per “Scordato” di e con Rocco Papaleo e la cantante Giorgia, 42 mila euro, 6.883 spettatori per un totale in due giorni di 64 mila euro. Un disastro… Me lo aveva detto Ciro che non c’era pubblico.Lui il film non l’ha capito.

“Mia” di Ivano De Matteo fa poco più della metà, 27 mila euro, con un totale di 396 mila euro. Ottavo posto per “I tre moschettieri – D’Artagnan”, la versione francese diretta da Martin Bourboulon con Eva Green e Vincent Cassel, non il pasticcio ideato un paio d’anni fa da Giovanni Veronesi con Papaleo, Mastrandrea e Favino, con 25 mila euro e un totale di 481 mila euro. Magari avrebbe incassato di più perfino una terza versione dei “Tre moschettieri” di Veronesi…

Seguono al nono posto “Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello, 14 mila euro e un totale di 778 mila euro e al decimo la new entry spagnola “As Bestas” con 9 mila euro e un totale di 14 mila euro. No. Non ci sono film con Jennifer Lopez. Mi dispiace.

