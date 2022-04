CIAK, MI GIRA! - MALGRADO LA GUERRA QUASI PERSONALE DI “VARIETY” CONTRO LA ROWLING E I SUOI FILM, CHE ARRIVA A DIRE CHE LE PARTI 4 E 5 DELLA SAGA POTREBBERO NON PARTIRE MAI, “ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE” DOMINA LA SETTIMANA PASQUALE IN TUTTO IL MONDO. SIAMO GIÀ A 77 MILIONI GLOBALI, DA NOI ERA IN TESTA AL BOX OFFICE CON 798MILA EURO E UN TOTALE DI 2,8 IN QUATTRO GIORNI. E SI PARLA NON SOLO DEI SEI SECONDI TOLTI DALLA CENSURA CINESE, MA DEL BACIO SUL COLLO CHE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

I segreti di Silente 2

Malgrado la guerra quasi personale di “Variety” contro la Rowling e i suoi film, che non demorde nemmeno a Pasqua (“la trama è più complessa di quello che dovrebbe essere”, “tra sfortuna, scelte sbagliate di cast, buchi narrativi e box office calante, è diventato un bel problema…”) e arriva a dire che le parti 4 e 5 della saga potrebbero non partire mai, “Animali Fantastici – I segreti di Silente” di David Yates domina la settimana pasquale in tutto il mondo. Siamo già a 77 milioni globali, mentre venerdì ha incassato 20 milioni in America.

SONIC 2 - IL FILM

E si parla non solo dei sei secondi tolti dalla censura cinese, ma del bacio sul collo che il Grindeldore di Mads Mikkelsen, subentrato a Johnny Depp, avrebbe dato al Dumbledore di Jude Law in una scena tagliata che si vedrà probabilmente nella versione integrale in blue-ray e dvd. Da noi era in testa al box office ieri con 798 mila euro e un totale di 2, 8 in quattro giorni. Non mi sembra che vada male, anzi. E col tempo cattivo di oggi e dei prossimi giorni dovrebbe incassare di più. Al secondo posto, ieri, da noi come in America, troviamo “Sonic 2 – Il film” con 234 mila euro e un totale di 2,2 milioni. “Sonic 2” giovedì era secondo in America con 10 milioni di incasso per un totale nazionale di 100 milioni che diventano 175 globali.

animali fantastici - i segreti di silente

“Morbius” è terzo da noi con un modestissimo inc assio di 63 mila euro e un totale di 2, 7. In America venerdì stava a 1, 5 per un totale di 61 milioni che diventano 131 in tutto il mondo. Da noi “Troppo cattivi” della Dreamworks è quarto con 53 mila euro e un totale di 2 milioni. “Gli idoli delle donne” di Lillo&Greg e Eros Puglielli, come si pensava non decolla e incassa solo 49 mila euro nel sabato di Pasqua con 290 sale e 6.994 spettatori (ahi!) per un totale di 93 mila euro. Dubito che possa rialzarsi. Secondo Dago ha ragione Mereghetti, il film è tremendo.

jared leto morbius

Io lo trovo meglio di “DNA”, che ra finito subito in streaming, e qualche risata, soprattutto con Corrado Guzzanti col machete narcotrafficante che parla come Papa Bergoglio (“io te mato”), Valerio Lundini, Marco Marzocca tassinaro che non si sta zitto, Lallo Circosta come tassinaro coatto e Lillo come dj di Radio Coatta Classica me la sono fatta. Certo, meglio vederlo su Netflix o Prime. L’altro film italiano tra i primi dieci è “Corro da te” di Riccardo Milani, ieri a 21 mila euro per un totale di 2, 2 milioni. Abbiamo capito che i film che funzionano, tra guerra e pandemia, possono al massimo arrivare a 2 milioni di incasso. E lì rimangono. Buona Pasqua a tutti.

animali fantastici - i segreti di silente. MICHAEL KEATON MORBIUS MATT SMITH IN MORBIUS SONIC 2 - IL FILM gli idoli delle donne lillo e greg gli idoli delle donne 5 SONIC 2 - IL FILM. sonic 2 - il film jk rowling i segreti di silente 9 i segreti di silente 5 i segreti di silente 1 i segreti di silente 2 i segreti di silente 4 i segreti di silente 6 I segreti di Silente